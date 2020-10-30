Что надо обязательно включить в новую Конституцию

Продолжается имитация процесса разработки текста новой Конституции с участием общественности. Но серьезно относиться к этой возне мне не дает один момент: неясно, кто те люди, которым поручено учесть пожелания граждан (и поручено ли им это вообще) и по какой процедуре это будет делаться, кто этих людей уполномочил и на основании чего, какова процедура конституционной реформы.





Пока ситуацию вокруг анонсированной А. Лукашенко конституционной реформы можно описать фразой: непонятно, кто пишет, непонятно, что непонятно, как и непонятно, для чего.





Тем не менее, нынешняя Конституция требует изменений, ибо писалась она во благо человека, и мы все этого человека знаем. Нам же нужен Основной закон во благо всего народа. И рано или поздно этой работой придется заняться.





Пока заинтересованные граждане склонны обсуждать те разделы Конституции, которые касаются организации государственной власти и местного самоуправления: президентская или парламентская республика, судей должны назначать или избирать, что делать с комитетом госконтроля и так далее. Все это важно.

Но базовым все же является раздел о правах, свободах и обязанностях человека и гражданина.

Собственно, именно от них стоило бы отталкиваться.





Посему, пользуясь своими возможностями колумниста еженедельника «Свободные новости плюс», хочу предложить дополнить будущий Основной закон двумя новыми правами и уточнить одну обязанность. Начну с последней.





Согласно действующей Конституции, защита Республики Беларусь — обязанность гражданина. Но это слишком общее положение, его следует конкретизировать.

Защита независимости и территориальной целостности, прав и свобод гражданина, учреждённых и действующих в соответствии с Конституцией властей — обязанность граждан Беларуси обоего пола.

Для возможно лучшего исполнения гражданами этой своей обязанности государство создает, поддерживает и развивает систему всеобщего обучения применению/использованию огнестрельного оружия. Говоря проще, нужна система военно-стрелкового всеобуча, так, чтобы каждый гражданин Беларуси был, как говорили в старорежимные времена, «ворошиловским стрелком».





А теперь о правах. С целью реализации конституционного долга граждан по защите страны, прав и конституционного строя,

Конституция должна гарантировать каждому совершеннолетнему дееспособному гражданину Беларуси право на владение огнестрельным оружием, в том числе и боевым.

И не надо сказок про «дай нашим автомат — друг друга перестреляют». В Швейцарии, Финляндии, Эстонии, Израиле почему-то не перестреляли. По этой же причине не перестреляют друг друга и белорусы.

Вторым дополнительным конституционным правом граждан Беларуси должно стать право на протест против правительства, попирающего Конституцию, права и свободы нации.

Ивана Пляхимовича « У нас есть такое право — на сопротивление угнетению ». О юридическом обосновании права народа на сопротивление угнетению и неотчуждаемости такого права интересующие могут узнать из материала ученого-правоведа».





Еще раз вернусь к мысли, высказанной ранее: белорусский режим 26 лет стремился разоружить граждан. Это никак не было связано с заботой об их безопасности. Цель была иная: сделать белорусов и бесправными, и беззащитными, и зависимыми от государства.





Можно писать сколь угодно изысканные юридические конструкции, захлебываться пафосом политических деклараций. Но факт в том, что в настоящее время в Беларуси идет борьба между обществом, стремящимся скинуть оковы государства и самому установить контроль над ним, и государством, стремящимся оставить все как есть.





Современная страна — это страна, в которой общество овладело государством. И вооруженная нация — это один из инструментов удержания государства в узде, гарантия того, что оно будет служить благу всех, а не узкого круга избранных.





В новой Конституции, по моему мнению, право граждан Беларуси на оружие и восстание против произвола должны быть закреплены в обязательном порядке. Четко и без двусмысленности.



