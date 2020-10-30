Рабочие одного из цехов БелАЗа отказались работать из-за увольнения бастовавших трех сотрудников

Рабочие одного из цехов Белорусского автомобильного завода (Жодино, Минская область) 30 октября отказались приступить к работе из-за увольнения бастовавших трех сотрудников, сообщил БелаПАН председатель Свободного профсоюза металлистов Александр Бухвостов.



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«В одном цеху из-за забастовки уволили трех человек, и этот цех сегодня не приступил к работе. В 12 часов рабочие планируют выйти на проходную, чтобы выразить свой протест», — сказал Бухвостов.

26 октября в Беларуси объявлена общенациональная забастовка в связи с невыполнением требований ультиматума, выдвинутого экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Требования ультматума — отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия и освобождение политзаключенных. Эти требования поддержали сотни тысяч белорусов, которые 25 октября вышли на марш «Народный ультиматум» в Минске и других городах страны. Акции были жестко разогнаны .

Между тем с разных предприятий поступает информация о волнениях и забастовках в отдельных цехах . На некоторых предприятиях руководство вышло пообщаться с бастующими, на других — наиболее активных рабочих задерживают силовики .

Пресс-секретарь Совета министров Александра Исаева сообщила в «Фейсбуке», что «по состоянию на 10.00 26 октября все предприятия реального сектора экономики республики работают в штатном режиме». «Производства не остановлены, как это преподносят отдельные телеграм-каналы», — добавила она.