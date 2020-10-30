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Рабочие одного из цехов БелАЗа отказались работать из-за увольнения бастовавших трех сотрудников
Источник материала: Навiны
Рабочие одного из цехов Белорусского автомобильного завода (Жодино, Минская область) 30 октября отказались приступить к работе из-за увольнения бастовавших трех сотрудников, сообщил БелаПАН председатель Свободного профсоюза металлистов Александр Бухвостов.
«В одном цеху из-за забастовки уволили трех человек, и этот цех сегодня не приступил к работе. В 12 часов рабочие планируют выйти на проходную, чтобы выразить свой протест», — сказал Бухвостов.
26 октября в Беларуси объявлена
Между тем с разных предприятий поступает информация о
Пресс-секретарь Совета министров Александра Исаева
К общенациональной забастовке
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Рабочие одного из цехов Белорусского автомобильного завода (Жодино, Минская область) 30 октября отказались приступить к работе из-за увольнения бастовавших трех...
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