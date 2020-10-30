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Рабочие одного из цехов БелАЗа отказались работать из-за увольнения бастовавших трех сотрудников

30.10.2020 12:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Рабочие одного из цехов Белорусского автомобильного завода (Жодино, Минская область) 30 октября отказались приступить к работе из-за увольнения бастовавших трех сотрудников, сообщил БелаПАН председатель Свободного профсоюза металлистов Александр Бухвостов.

Рабочие одного из цехов БелАЗа отказались работать из-за увольнения бастовавших трех сотрудников
Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

«В одном цеху из-за забастовки уволили трех человек, и этот цех сегодня не приступил к работе. В 12 часов рабочие планируют выйти на проходную, чтобы выразить свой протест», — сказал Бухвостов.

26 октября в Беларуси объявлена общенациональная забастовка в связи с невыполнением требований ультиматума, выдвинутого экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Требования ультматума — отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия и освобождение политзаключенных. Эти требования поддержали сотни тысяч белорусов, которые 25 октября вышли на марш «Народный ультиматум» в Минске и других городах страны. Акции были жестко разогнаны.

Между тем с разных предприятий поступает информация о волнениях и забастовках в отдельных цехах. На некоторых предприятиях руководство вышло пообщаться с бастующими, на других — наиболее активных рабочих задерживают силовики

Пресс-секретарь Совета министров Александра Исаева сообщила в «Фейсбуке», что «по состоянию на 10.00 26 октября все предприятия реального сектора экономики республики работают в штатном режиме». «Производства не остановлены, как это преподносят отдельные телеграм-каналы», — добавила она.

К общенациональной забастовке присоединились студенты ряда вузов.

 
Теги: Минск
 
 
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Рабочие одного из цехов Белорусского автомобильного завода (Жодино, Минская область) 30 октября отказались приступить к работе из-за увольнения бастовавших трех...
 
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