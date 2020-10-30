МИД РФ: на белорусских улицах все больше воинствующих молодчиков с арматурой и булыжниками, готовых напасть на милицию

Очередное заявление против белорусских протестующих прозвучало из внешнеполитического ведомства России.





Как заявил замглавы МИД Олег Сыромолотов, у Москвы есть информация о том, что «дестабилизацией ситуации в Беларуси управляли, в том числе с территории Украины». Он убежден, пишут «Ведомости» , что протестующие явно имеют поддержку из-за границы.

Также чиновник считает, что масштаб протестных акций «постепенно сокращаются». Однако, подчеркнул он, «отмечаем их все большую радикализацию: людей на улицы выходит меньше, но среди них становится больше воинствующих молодчиков с арматурой и булыжниками, настроенных на агрессивные действия против правоохранителей».

Сыромолотов сообщил, что компетентные органы РФ и Беларуси «поддерживают тесное взаимодействие по проблематике обеспечения безопасности».