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МИД РФ: на белорусских улицах все больше воинствующих молодчиков с арматурой и булыжниками, готовых напасть на милицию

30.10.2020 12:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Очередное заявление против белорусских протестующих прозвучало из внешнеполитического ведомства России.

МИД РФ: на белорусских улицах все больше воинствующих молодчиков с арматурой и булыжниками, готовых напасть на милицию

Как заявил замглавы МИД Олег Сыромолотов, у Москвы есть информация о том, что «дестабилизацией ситуации в Беларуси управляли, в том числе с территории Украины». Он убежден, пишут «Ведомости», что протестующие явно имеют поддержку из-за границы.

Также чиновник считает, что масштаб протестных акций «постепенно сокращаются». Однако, подчеркнул он, «отмечаем их все большую радикализацию: людей на улицы выходит меньше, но среди них становится больше воинствующих молодчиков с арматурой и булыжниками, настроенных на агрессивные действия против правоохранителей».

Сыромолотов сообщил, что компетентные органы РФ и Беларуси «поддерживают тесное взаимодействие по проблематике обеспечения безопасности».

 
 
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Очередное заявление против белорусских протестующих прозвучало из внешнеполитического ведомства России.
 
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