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ГАИ предупредила, где установит камеры фотофиксации скорости в ноябре

30.10.2020 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 окт - Sputnik. В восьми местах по городу будут установлены мобильные камеры фотофиксации скорости в ноябре, об этом предупредили автомобилистов в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

© Photo : Из личного архива Ирины Сапуновой
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Столичная Госавтоинспекция ежемесячно меняет расположение мобильных датчиков контроля скорости на улицах. О новых местах традиционно сообщают накануне начала месяца, публикуют также график работы камер.

С 1 по 30 ноября с 7:00 до 3:00 камеры фотофиксации будут ежедневно установлены на пересечении проспекта Независимости и улицы Фогеля (с ограничением в 80 километров в час), на Партизанском проспекте в районе дома №147 (в 60 километров в час) и на 54-м километре МКАД (в 90 километров в час).

Мобильные датчики будут выставлены 6,13, 20 и 27 ноября с 21:00 до 3:00 на перекрестке проспекта Победителей и переулка Веснинка, там ограничение скорости в 80 километров в час. В это же время на протяжении всего месяца камеры фотофиксации будут работать на Партизанском проспекте возле дома №108 (ограничение скорости - 60 километров в час) и на проспекте Независимости, 156 (80 километров в час).

По нечетным числам в ноябре контролировать соблюдение скорости водителями с 21:00 до 3:00 будут на улице Маяковского, 16, по четным - на улице радиальной, 52. В этих местах действует стандартное для города ограничение скорости в 60 километров в час.

Автомобилистам рекомендуют с особой тщательностью следить за соблюдением скоростного режима на указанных участках столичных дорог.

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Теги: Минск
 
 
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В Минске ежемесячно меняют места расположения мобильных датчиков контроля скорости на дорогах, заранее сообщая об этом участникам дорожного движения.
 
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