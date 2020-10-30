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Мезенцев: сегодня танки нацелены на Беларусь и Союзное государство

30.10.2020 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Мезенцев: сегодня танки нацелены на Беларусь и Союзное государство

Президент РФ Владимир Путин четко и последовательно на протяжении всех лет руководства страной показывает особое расположение и поддержку белорусскому народу, Беларуси в целом и белорусскому руководству, заявил российский посол в эфире ОНТ.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"750 миллионов долларов ― цена тех контрактов, которые заключены сегодя в поддержку тех предприятий белорусских, объемы продаж, на российский рынок ― это заработок, это премии? но нельзя все мерить деньгами", ― сказал Мезенцев.

По словам дипломата, для Беларуси "эфемерны перспективы движения в сторону Европы, потому что Европа даром ничего не дает, и пример братского украинского народа ― еще один очевидный ответ на это".

"Сегодня танки нацелены на Беларусь и Союзное государство, у ближайшей границы Беларуси в балтийских странах  мы видим контингент войск НАТО, коварное (мало примеров такого нечестивого небрежения своим словом) решение выдвигать НАТО к границам России", ― привел пример Мезенцев.

Как отметил глава диппредставительства, вступление президента РФ на Мюнхенской конференции по безопасности было обосновано пониманием того, что "Запад будет становиться все более жестким по отношению к России и ее ближайшим союзникам".

"Сегодня мы видим маргинализацию международного диалога, мы видим пренебрежение не просто данным словом, а нормами международного права такого масштаба. что это есть невероятная угроза безопасности нашей страны ― Российской Федерации и ближайших союзников", ― сказал Мезенцев.

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