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Мезенцев: сегодня танки нацелены на Беларусь и Союзное государство
30.10.2020 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Президент РФ Владимир Путин четко и последовательно на протяжении всех лет руководства страной показывает особое расположение и поддержку белорусскому народу, Беларуси в целом и белорусскому руководству, заявил российский посол в эфире
© Sputnik / Виктор Толочко
"750 миллионов долларов ― цена тех контрактов, которые заключены сегодя в поддержку тех предприятий белорусских, объемы продаж, на российский рынок ― это заработок, это премии? но нельзя все мерить деньгами", ― сказал Мезенцев.
По словам дипломата, для Беларуси "
"Сегодня танки нацелены на Беларусь и Союзное государство, у ближайшей границы Беларуси в балтийских странах мы видим контингент войск НАТО, коварное (мало примеров такого нечестивого небрежения своим словом) решение выдвигать НАТО к границам России", ― привел пример Мезенцев.
Как отметил глава диппредставительства, вступление президента РФ на Мюнхенской конференции по безопасности было обосновано пониманием того, что "Запад будет становиться все более жестким по отношению к России и ее ближайшим союзникам".
"Сегодня мы видим маргинализацию международного диалога, мы видим пренебрежение не просто данным словом, а нормами международного права такого масштаба. что это есть невероятная угроза безопасности нашей страны ― Российской Федерации и ближайших союзников", ― сказал Мезенцев.
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