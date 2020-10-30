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Белорусские учителя выступили против репрессий властей

30.10.2020 13:03 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусские учителя выступили с видеообращением, в котором осудили насилие силовиков и репрессии в сфере образования. «Мы не имеем права молчать», - заявили они.

В записи видеообращения приняли участие 30 преподавателей. Кроме того, в титрах указаны имена еще 700 белорусских учителей, которые подписались под обращением.

Интересно, что учителей к месту записи ролика сопровождали люди в форме и еще двое в штатском. Правда, никого не задержали.

Как сообщает Ребенок.BY, с идеей записать общее видеообращение педагогами из разных школ выступила инициатива «Честные учителя Беларуси», которая была создана в поддержку тех, кто не участвовал в фальсификациях.

«Нам очень хочется обелить имя учителя, показать, что учителя с народом, - рассказала один из администраторов «Честных учителей» Наталья Фурсова. - Сегодня часто можно услышать возмущенные реплики о том, где же учителя, почему они молчат? Хотя мы уже записывали ранее видео, делали заявления, отдельные учителя открыто выражали свою позицию, недавно педагоги из 50-й гимназии высказались, они большие молодцы. Но этого все равно мало, нам хотелось какого-то консолидированного мнения».

 
 
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Белорусские учителя выступили с видеообращением, в котором осудили насилие силовиков и репрессии в сфере образования. «Мы не имеем права молчать», - заявили они.
 
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