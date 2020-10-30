Бывший глава МВД Караев рассказал о боевых рогатках у протестующих. Объясняем, что это за оружие

Источник материала: Tut.by

В среду, 28 октября, уже бывший министр внутренних дел Юрий Караев заявил в эфире телеканала «Беларусь 1», что участники протестных акций планировали применять против сотрудников правоохранительных органов боевые рогатки. 42.TUT.BY попытался разобраться, насколько эффективно это оружие, и рассказывает его историю.

О чем речь

Юрий Караев, который на тот момент еще был главой МВД, появился в эфире телеканала «Беларусь 1» в среду, 28 октября, и заявил, что протестующие собирались применить против силовиков боевые рогатки. По его словам, у митингующих после задержаний нашли это оружие, а также болты и гайки.

«Чтобы все понимали, болты и гайки — это то, чем собирались стрелять из боевых рогаток. К слову, один из бойцов за год до событий устроился на МАЗ и использовал свое рабочее место, чтобы изготавливать боевые рогатки. Естественно, ГУБОП его вычислил и взял со всем арсеналом», — сказал Юрий Караев.

Также министр внутренних дел отметил, что начальная скорость выпущенных из боевой рогатки снарядов сравнима с начальной скоростью пули.

Что кажется нам странным

Использование боевых рогаток — в принципе возможное дело. Это оружие, в отличие от огнестрельного, вполне возможно изготовить самостоятельно.

Однако научиться метко стрелять из рогатки, как и из лука или пращи — не такая уж и простая задача. Метательное оружие, за исключением огнестрельного, вообще довольно сложно в освоении. Новичок, взявшийся за мощную рогатку, вероятнее всего, никуда не попадет. А сколько-нибудь массовые тренировки «бойцов с рогатками» никогда и никем не были зафиксированы — скорее всего, их никто не проводил.

Более того, эффективность боевых рогаток против строя силовиков — очень спорный вопрос. Любой омоновец, боец внутренних войск, ССО или другой представитель силовых структур, подавляющий протесты, как правило, довольно неплохо защищен. Бронежилет, шлем с забралом, защита рук и ног, опционально щит — все это представляет собой практически непреодолимую преграду для любого снаряда, выпущенного из рогатки. Особенно если этот снаряд будет иметь плохую аэродинамику.

А аэродинамика действительно будет неважной — если верить Юрию Караеву, то стрелять по силовикам протестующие планировали болтами и гайками. Ни болт, ни гайка не обладают шарообразной формой и, соответственно, лететь будут недалеко и неточно. Из подручных средств, которые можно достать, «стрелки» из боевых рогаток как правило выбирают крупные шары для подшипников — и тяжесть, и шарообразная форма в наличии. Однако их министр не упомянул.

Для боевых рогаток фабричного производства иногда используются даже короткие стрелы для охоты на мелкую дичь — однако по защищенным целям они, скорее всего, еще менее полезны, чем болты.



Современная боевая рогатка фабричного изготовления. Фото: wikipedia.org

Во время Первой мировой войны боевые рогатки использовались, пока армии противостоящих держав не обзавелись нормальными минометами и бомбометами — с помощью рогаток солдаты пытались забрасывать гранаты в траншеи противника. Иногда получалось, иногда нет, но с появлением нормального оружия для навесного огня от рогаток отказались.

В целом боевые рогатки (которые, кстати, порой используются и спецслужбами разных стран) полезны в первую, вторую и третью очередь против людей, не снабженных вообще никакими средствами индивидуальной защиты. Если упростить до предела, то рогатки при подавлении протестов полезнее для силовиков, чем для протестующих.

На практике это в нашей стране не проверялось — ни одной рогатки на воскресных и иных маршах нам заметить не удалось.

Что же касается начальной скорости снарядов, выпущенных даже из фабричных боевых рогаток, то, сравнив ее с начальной скоростью пули, Юрий Караев, очевидно, что-то перепутал. Обычная начальная скорость шарика, выпущенного опытным стрелком из рогатки (именно шарика, болт или гайка будут лететь медленнее) — 40−60 метров в секунду. Есть сведения о моделях, разгоняющих снаряд до 120 метров в секунду, но это представляется не очень достоверным.

В то же время даже дозвуковые патроны для стрельбы из оружия с глушителем (в них скорость пули искусственно понижена для малошумности выстрела) при выстреле разгоняют пулю до 280 метров в секунду. Пули пистолета Макарова (отнюдь не рекордсмена) разгоняются на старте до 315 метров в секунду.

Если стрелять из АК-74 — начальная скорость пули будет в районе 900 метров в секунду. Как видим, разница с рогаткой составляет 5−30 раз, сравнивать начальные скорости снарядов тут вряд ли имеет смысл.