Умер известный белорусский архитектор Михаил Виноградов

Источник материала: Tut.by

Умер архитектор Михаил Виноградов — один из авторов проекта железнодорожного вокзала в Минске и Национальной библиотеки Беларуси. Некролог разместил Белорусский союз архитекторов.



Фото: официальный сайт Белорусского союза архитекторов

Белорусский архитектор Михаил Виноградов ушел из жизни 29 октября. Он был автором многих знаковых для Минска зданий и сооружений: в соавторстве с Виктором Крамаренко разрабатывал проекты железнодорожного вокзала, а также Национальной библиотеки Беларуси, за которые в 2004 и 2008 годах получил Государственную премию. На его счету совместная с Крамаренко и Владимиром Щербиной работа над кинотеатром «Москва», о возможном сносе которого заговорили этим летом; также архитектор создавал проект высотки Белгазпромбанка на улице Притыцкого.

Михаил Виноградов работал над проектами исторического музея «Древний Брест» на территории Брестской крепости, комплексом зданий Академгородка Академии наук БССР, а также павильона «Хлопок» Узбекской ССР на ВДНХ в Москве.

В 2018 году Виноградов стал заслуженным архитектором Беларуси, а за свою карьеру не раз становился победителем архитектурных конкурсов, в том числе и международных.