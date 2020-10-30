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Умер известный белорусский архитектор Михаил Виноградов
Источник материала: Tut.by
Умер архитектор Михаил Виноградов — один из авторов проекта железнодорожного вокзала в Минске и Национальной библиотеки Беларуси. Некролог
Белорусский архитектор Михаил Виноградов ушел из жизни 29 октября. Он был автором многих знаковых для Минска зданий и сооружений: в соавторстве с Виктором Крамаренко разрабатывал проекты железнодорожного вокзала, а также Национальной библиотеки Беларуси, за которые в 2004 и 2008 годах получил Государственную премию. На его счету совместная с Крамаренко и Владимиром Щербиной работа над кинотеатром «Москва», о возможном сносе которого
Михаил Виноградов работал над проектами исторического музея «Древний Брест» на территории Брестской крепости, комплексом зданий Академгородка Академии наук БССР, а также павильона «Хлопок» Узбекской ССР на ВДНХ в Москве.
В 2018 году Виноградов стал заслуженным архитектором Беларуси, а за свою карьеру не раз становился победителем архитектурных конкурсов, в том числе и международных.
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Михаил Виноградов также приложил руку ко многим другим знаковым сооружениям белорусской столицы, был лауреатом республиканских и международных архитектурных...
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