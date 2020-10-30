В столице 1 ноября подорожают услуги автостоянок

Источник материала: Tut.by

С 1 ноября в столице вырастут цены на услуги автостоянок, находящихся в ведении ГО «Гаражи, автостоянки и парковки». Об этом сообщается на сайте предприятия.



Фото: Глеб Малофеев

Согласно новым тарифам, для физлиц стоимость хранения автомобилей с допустимой максимальной массой до 3,5 тонны включительно составит 40 рублей в месяц (ранее 38 рублей). Это не касается автостоянок № 15 и № 92, расположенных на улице Кальварийской и на улице Гикало, 1а. Здесь тариф всегда был выше, сейчас он составляет 42 рубля (станет 44 рубля).

Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц цена вырастет до 44 рублей в месяц (ранее 42 рубля).

Месячный тариф по хранению велосипедов для физических лиц устанавливается в размере 5 рублей.