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A1 обеспечит доступ в Сеть на третьей ветке минского метро к ее открытию
Источник материала: Tut.by
A1 завершил тестирование мобильной связи на станциях третьей линии Минского метрополитена. К официальному запуску абоненты компании смогут пользоваться связью на платформах, в подземных переходах, а также в тоннелях между станциями. Об этом 42.TUT.BY рассказали представители оператора.
Сеть А1 заработала на станциях «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь». После открытия третьей линии пассажиры смогут свободно звонить, а также пользоваться мобильным интернетом на платформах этих станций и в ведущих к ним подземных переходах, уверяют в представители оператора.
В компании также добавили, что на данный момент мобильная связь и интернет доступны абонентам А1 на всех действующих станциях и перегонах метро общей протяженностью 37,3 км.
Впрочем, абоненты других операторов — МТС и life:) — также не испытывают проблем с доступом в Сеть в метро. Правда, официальных заявлений по поводу доступности связи на станциях третьей линии метрополитена на момент публикации материала от них пока не поступало.
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Сеть А1 заработала на станциях «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь».
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