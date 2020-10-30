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A1 обеспечит доступ в Сеть на третьей ветке минского метро к ее открытию

30.10.2020 13:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

A1 завершил тестирование мобильной связи на станциях третьей линии Минского метрополитена. К официальному запуску абоненты компании смогут пользоваться связью на платформах, в подземных переходах, а также в тоннелях между станциями. Об этом 42.TUT.BY рассказали представители оператора.


Фото: ROBIN WORRALL / Unsplash

Сеть А1 заработала на станциях «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь». После открытия третьей линии пассажиры смогут свободно звонить, а также пользоваться мобильным интернетом на платформах этих станций и в ведущих к ним подземных переходах, уверяют в представители оператора.

В компании также добавили, что на данный момент мобильная связь и интернет доступны абонентам А1 на всех действующих станциях и перегонах метро общей протяженностью 37,3 км.

Впрочем, абоненты других операторов — МТС и life:) — также не испытывают проблем с доступом в Сеть в метро. Правда, официальных заявлений по поводу доступности связи на станциях третьей линии метрополитена на момент публикации материала от них пока не поступало.

 
 
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Сеть А1 заработала на станциях «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь».
 
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