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Открытие ФОКа с бассейном и сетью World Class на Дзержинского переносится на конец года

30.10.2020 13:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 2019 года на проспекте Дзержинского возле офиса Беларусбанка строят стильный ФОК с бассейном и сетью World Class. Компания заказчика строительства связана с влиятельными бизнесменами из Казахстана. Последний раз озвучивалось, что объект сдатут в августе, но сроки снова перенесли. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».


Рендеры предоставлены для TUT.BY проектной организацией «Арх-Нуво»

Новая дата сдачи ФОКа — конец года. Заместитель главы администрации Московского района Владимир Танкевич рассказал, что там сейчас — отделка фасада и благоустройство прилегающей территории.

Директор по развитию сети фитнес-клубов World Class в Беларуси Александр Волчков пояснил, что строительство объекта завершено ориентировочно на 70%.

— Мы уже приступили к отделочным работам внутри здания, это техническое подполье и оборудование, оснащение первого этажа.

Общая площадь здания — 3100 квадратных метров. Здесь будет бассейн с джакузи и саунами, спа, детский центр, специализированный магазин, тренажерные залы. Рядом построят воркаут-площадку. Компания также привезет в Минск российскую франшизу Ольги Слуцкер World Class.


Фото: агентство «Минск-Новости»

В Минске эту сеть уже пыталась открыть «АЗС-групп», которой руководил Михаил Ситник. Тогда российские партнеры франшизу отозвали из-за проблем в компании.

Напомним, заказчик строительства — компания «Итамари», которая входит в группу компаний VDS. У VDS в Минске есть завод, где производят инженерные и архитектурные конструкции, например они создавали новые павильоны «БелДрука».

Одним из учредителей «Итамари» является Жанат Тусупбеков. Он сын влиятельного чиновника из Казахстана и гендиректор нефтяной компании Rompetrol Group, «дочки» национальной нефтяной компании «КазМунайГаз».

Ранее мы писали, что этот ФОК фигурировал в деле бывшего главного архитектора Минска Павла Лучиновича.

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Теги: Минск
 
 
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С 2019 года на проспекте Дзержинского возле офиса Беларусбанка строят стильный ФОК. Компания заказчика строительства связана с влиятельными бизнесменами из...
 
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