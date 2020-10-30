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Открытие ФОКа с бассейном и сетью World Class на Дзержинского переносится на конец года
Источник материала: Tut.by
С 2019 года на проспекте Дзержинского возле офиса Беларусбанка строят стильный ФОК с бассейном и сетью World Class. Компания заказчика строительства связана с влиятельными бизнесменами из Казахстана. Последний раз озвучивалось, что объект сдатут в августе, но сроки снова перенесли. Об этом сообщает агентство
Новая дата сдачи ФОКа — конец года. Заместитель главы администрации Московского района Владимир Танкевич рассказал, что там сейчас — отделка фасада и благоустройство прилегающей территории.
Директор по развитию сети фитнес-клубов World Class в Беларуси Александр Волчков пояснил, что строительство объекта завершено ориентировочно на 70%.
— Мы уже приступили к отделочным работам внутри здания, это техническое подполье и оборудование, оснащение первого этажа.
Общая площадь здания — 3100 квадратных метров. Здесь будет бассейн с джакузи и саунами, спа, детский центр, специализированный магазин, тренажерные залы. Рядом построят воркаут-площадку. Компания также привезет в Минск российскую франшизу Ольги Слуцкер World Class.
В Минске эту сеть уже
Одним из учредителей «Итамари» является Жанат Тусупбеков. Он сын влиятельного чиновника из Казахстана и гендиректор нефтяной компании Rompetrol Group, «дочки» национальной нефтяной компании «КазМунайГаз».
Ранее мы писали, что этот ФОК
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С 2019 года на проспекте Дзержинского возле офиса Беларусбанка строят стильный ФОК. Компания заказчика строительства связана с влиятельными бизнесменами из...
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