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Международная коалиция призвала операторов Беларуси бороться с отключениями интернета. А1 ответил

30.10.2020 13:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Международная коалиция #KeepItOn опубликовала открытое письмо с призывом к поставщикам телекоммуникационных услуг в Беларуси быть прозрачными и противодействовать отключению интернета. В тексте обращения также содержится призыв руководству А1 к «осуждению таких действий и взятию на себя ответственности». В А1 поделились с 42.TUT.BY ответом на это открытое письмо.


#KeepItOn — международная коалиция, борющаяся с отключениями интернета по всему миру и объединяющая более 220 организаций из 99 стран. «Австрийская A1 Telekom Austria Group должна признать свою роль в отключении интернета в Беларуси, поддерживать принципы свободного и открытого интернета, а также противостоять будущим приказам правительства препятствовать доступу в Сеть».

Представители А1 поделились с нами ответом на открытое письмо коалиции — оно есть в распоряжении TUT.BY. В нем компания «выразила обеспокоенность имевшими место и продолжающимися частичными и полными отключениями интернета по требованию уполномоченных государственных органов и подтвердила приверженность соблюдению норм законодательства и обеспечению прозрачности относительно вмешательств в общественный доступ к сети Интернет».

В своем сообщении А1 говорит, что, как и все другие операторы в Беларуси, компания испытывает сложности в предоставлении услуг клиентам как по причине действий государственных провайдеров, которым принадлежит монопольный доступ к внешнему каналу связи, так и из-за необходимости выполнения требований уполномоченных органов Беларуси по снижению пропускной способности мобильного интернета.

Также отмечается, что австрийский холдинг A1 Telekom Austria Group ранее публично комментировал позицию своей дочерней компании в отношении текущей ситуации в адрес Европейской ассоциации операторов телекоммуникационных сетей (ETNO), подчеркивая, что A1 в Беларуси не имеет возможности предоставлять услуги связи без использования монополизированных услуг, предоставляемых государством: «А1 Беларуси не может предоставлять услуги связи без доступа к монополизированным государством сервисам. Национальная и международная, голосовая связь и интернет — все это находится под полным контролем госорганов».

Кроме этого, в ответе представители A1 заявляют, что «невыполнение требований уполномоченных органов по снижению пропускной способности мобильного интернета может стать причиной более широкого спектра ограничительных мер».

«Совершенно очевидно, что ограничение доступа к интернет-услугам не лежит ни в плоскости интересов компании, ни ее клиентов. Однако, как и в любой стране, в которой работает A1 Telekom Austria Group, мы обязаны соблюдать местные законодательные и нормативные требования. В случае невыполнения данных требований последствия от их реализации могут носить гораздо более масштабный характер. В частности, вести к ограничению доступа всех пользователей ко всем услугам как через мобильный, так и фиксированный интернет по всей стране», — заключается в ответе на открытое обращение #KeepItOn.

 
 
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Представители А1 поделились с нами ответом на открытое письмо коалиции - оно есть в распоряжении TUT.BY.
 
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