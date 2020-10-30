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В Беларуси сегодня заработает единая подписка Apple One

30.10.2020 13:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в Беларуси заработает единая подписка Apple One, которая включает в себя доступ к сервисам Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и iCloud. Белорусские цены пока не названы, можно предположить, что они окажутся на уровне американских: $15 в месяц за индивидуальный план и $20 за семейную подписку. В России цены в три раза ниже: 365 ($4,6) и 525 ($6,6) российских рублей соответственно.

Сервисами, которые включены в выбранный тарифный план, можно будет пользоваться на всех устройствах Apple: iPhone, iPad, iPod touch и Apple TV. Единая подписка будет доступна более чем в 100 странах.

Бесплатный пробный период Apple One длится 30 дней и распространяется на все сервисы, где у пользователя нет действующей подписки или пробного периода. С Apple One пользователи будут получать единый ежемесячный счет. Отменить подписку или выбрать другой тарифный план можно в любой момент.

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Сегодня в Беларуси заработает единая подписка Apple One, которая включает в себя доступ к сервисам Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и iCloud. Белорусские цены пока не названы, можно...
 
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