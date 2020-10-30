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Международная организация по противодействию отключениям интернета призвала белорусских операторов к сотрудничеству

30.10.2020 13:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Международная коалиция #KeepItOn опубликовала открытое письмо, в котором призвала поставщиков телекоммуникационных услуг в Беларуси быть прозрачными в своей деятельности и противодействовать отключению интернета. В коалицию входят 220 организаций из 99 стран мира, ее целью является прекращение ограничения доступа в интернет.

#KeepItOn направила в адрес белорусских операторов открытое письмо (оно доступно на сайте инициативы Access Now), в котором призывает их сотрудничать в рамках противодействия отключениям интернета в стране.
Оператор A1, входящий в группу компаний A1 Telekom Austria Group, подготовил ответ в адрес организации (оригинал письма имеется в редакции Onliner). В нем компания выразила обеспокоенность частичными и полными отключениями интернета по требованию уполномоченных государственных органов.

В тексте письма отмечается, что австрийский холдинг A1 Telekom Austria Group ранее уже публично комментировал позицию своей дочерней компании в отношении текущей ситуации в адрес Европейской ассоциации операторов телекоммуникационных сетей (ETNO), подчеркивая, что A1 в Беларуси не имеет возможности предоставлять услуги связи без использования монополизированных услуг, предоставляемых государством.

Также сообщается, что невыполнение требований уполномоченных органов по снижению пропускной способности мобильного интернета может стать причиной более широкого спектра ограничительных мер.

А1 подтвердил свое намерение сотрудничать с организацией по противодействию отключениям интернета с целью последующего информирования о ситуации в Беларуси.

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Международная коалиция #KeepItOn опубликовала открытое письмо, в котором призвала поставщиков телекоммуникационных услуг в Беларуси быть прозрачными в своей...
 
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