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Международная организация по противодействию отключениям интернета призвала белорусских операторов к сотрудничеству
Источник материала: Onliner
Международная коалиция #KeepItOn опубликовала
#KeepItOn направила в адрес белорусских операторов открытое письмо (оно доступно на сайте инициативы Access Now), в котором призывает их сотрудничать в рамках противодействия отключениям интернета в стране.
В тексте письма отмечается, что австрийский холдинг A1 Telekom Austria Group ранее уже публично комментировал позицию своей дочерней компании в отношении текущей ситуации в адрес Европейской ассоциации операторов телекоммуникационных сетей (ETNO), подчеркивая, что A1 в Беларуси не имеет возможности предоставлять услуги связи без использования монополизированных услуг, предоставляемых государством.
Также сообщается, что невыполнение требований уполномоченных органов по снижению пропускной способности мобильного интернета может стать причиной более широкого спектра ограничительных мер.
А1 подтвердил свое намерение сотрудничать с организацией по противодействию отключениям интернета с целью последующего информирования о ситуации в Беларуси.
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Международная организация по противодействию отключениям интернета призвала белорусских операторов к сотрудничеству
Международная коалиция #KeepItOn опубликовала открытое письмо, в котором призвала поставщиков телекоммуникационных услуг в Беларуси быть прозрачными в своей...
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