Ответ МГЛУ: «Мы неоднократно предупреждали вас, но понимаем, что вы все взрослые люди, сами делаете свой выбор...»

Источник материала: Onliner

Руководство МГЛУ опубликовало в Telegram-канале разъяснение позиции университета. В нем речь идет о нарушениях правил вуза со стороны студентов и преподавателей. «Комиссия по предупреждению нарушений учебной и трудовой дисциплины провела всестороннее рассмотрение каждого известного ей случая», — говорится в сообщении.

Приводим полный текст обращения.

«В МГЛУ существуют правила, без соблюдения которых невозможен нормальный образовательный процесс.

Нарушения студентов

В последнее время ряд студентов сознательно нарушает эти правила. Это выражается в так называемых маршах по корпусам в учебное время, сопровождаемых громкими выкриками во время учебных занятий, блокированием проходов и препятствованием проведению лекций у других студентов, которые приходят в МГЛУ за знаниями.

Нарушения происходят нескрываемо и осознанно, в большинстве случаев умышленно, с пониманием, что за них предусмотрена дисциплинарная ответственность вплоть до отчисления. Мы неоднократно предупреждали вас об этом, но понимаем, что вы все взрослые люди, сами делаете свой выбор и несете за него ответственность.

Конфликт с преподавателем

Открыто агрессивное поведение „протестующих“ студентов также спровоцировало агрессивный конфликт с преподавателем в понедельник. Студенты допускали нецензурные выкрики и оскорбления в адрес преподавателя (есть видеозапись), а он не смог сдержать эмоций и не поддаться на провокацию. Мы считаем такое поведение неприемлемым с обеих сторон. И оно будет иметь предусмотренные законом дисциплинарные последствия.

С преподавателем была проведена разъяснительная беседа о недопустимости такого поведения, с чем он согласился и признал свою неправоту, он также привлечен к дисциплинарной ответственности.

Нарушения других преподавателей

Отсутствие отдельных преподавателей на парах более двух дней не дает возможности студентам, которые хотят учиться и приходят на занятия, получать образование. У нас нет никаких правовых оснований оправдать эти умышленные прогулы, в том числе анонимным письмом или ничем не подкрепленными громкими заявлениями ради собственного пиара. Ни одна фамилия преподавателя не была указана в письме, при этом в нем прямо заявляется, что его неизвестные автор_ы отдают себе отчет, что такими действиями нарушают трудовое законодательство.

Результаты работы комиссии

Комиссия по предупреждению нарушений учебной и трудовой дисциплины провела всестороннее рассмотрение каждого известного ей случая.

По результатам ее работы по фактам нарушений были приняты меры как в отношении студентов, так и преподавателей. К сожалению, несколько студентов получат дисциплинарные взыскания вплоть до отчислений. Также нам придется расстаться с отдельными преподавателями, допустившими грубое и неоднократное нарушение трудового законодательства.

Мы уважаем вашу гражданскую позицию и не стремимся кого-либо переубеждать, но рассчитываем на культурное и цивилизованное поведение в стенах университета.

Наша задача — обеспечить образовательный процесс и безопасность всех 7000 студентов и более 700 преподавателей и сохранить университет, насколько это возможно в рамках нашей компетенции. И мы надеемся на вашу помощь в этом».