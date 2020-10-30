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Белорусские таможенники обнаружили партию наркотиков на $13,4 миллиона

30.10.2020 13:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Партию наркотиков провозили через пункт пропуска «Урбаны» белорусско-латвийской границы. 44-летний водитель вез морской контейнер из Риги в Россию. По документам в контейнере должна была быть партия пестицидов, но оказалось, что в нем 668 кг гашиша. Эта партия, крупнейшая за последние 10 лет, рассчитана на 3,3 млн доз, а общая ее стоимость на черном рынке составляет порядка $13,4 млн.

«Таможенники выявили преступление с помощью системы управления рисками, а также возможностей инспекционно-досмотрового комплекса и кинологической службы», — сообщает ГТК.

«Согласно представленным водителем, 44-летним гражданином Республики Беларусь, документам, в контейнере в адрес российского получателя перемещалась партия пестицидов. Однако при таможенном досмотре установлено, что среди бочек с законно ввозимым товаром размещены коробки со спрессованным веществом темно-коричневого цвета общим весом 668 кг. Проведенная управлением ГКСЭ по Витебской области экспертиза подтвердила, что вещество растительного происхождения является опасным наркотическим средством — гашишем, — отмечают в ГТК. — Это самая крупная партия гашиша, выявленная за последние 10 лет».





На данный момент таможенники возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 328-1 Уголовного кодекса. Водитель транспортного средства задержан. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

«Сейчас белорусской таможней во взаимодействии с МВД проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и привлечение к ответственности всех причастных», — говорится в сообщении.







 
 
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Партию наркотиков провозили через пункт пропуска «Урбаны» белорусско-латвийской границы. 44-летний водитель вез морской контейнер из Риги в Россию. По документам в...
 
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