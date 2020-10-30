Дефицит бюджета Беларуси за 9 месяцев 2020 года составил 1,8 млрд. рублей

Источник материала: АФН

Доходы республиканского бюджета за 9 месяцев 2020 года составили 16,3 млрд. рублей или 64,1% уточненного годового плана.

Как сообщает пресс-служба Минфина РБ, поступление НДС составило 9,2 млрд. рублей или 74,0% уточненного годового плана, налога на прибыль - 1,5 млрд. рублей, или 40,2% уточненного годового плана, акцизов - 2,3 млрд. рублей или 72,0%, доходов от внешнеэкономической деятельности - 2,7 млрд. рублей или 57,0%.

По состоянию на 1 октября 2020 года задолженность по налогам и сборам составила 134,8 млн. рублей.

Расходы республиканского бюджета составили 18,1 млрд. рублей, или 65,7% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 8,7 млрд. рублей (67,1 процента), на финансирование национальной экономики – 3,9 млрд. рублей (66,5 процента), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 12,8 млрд. рублей (69,4 процента).

Дефицит республиканского бюджета сложился в размере -1,8 млрд. рублей.

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-сентябрь 2020 года сложились в сумме 37,2 млрд. рублей, или 70,1 процента уточненного годового плана.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-сентябрь 2020 года составили 39,2 млрд. рублей, или 69,9 процента уточненного годового плана.

Дефицит (превышение расходов над доходами) бюджета сектора государственного управления за январь-сентябрь 2020 года сложился в сумме -2,0 млрд. рублей.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 12,8 млрд. рублей, или 74,6 процента утвержденного годового плана.

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 12,7 млрд. рублей, или 74,0 процента утвержденного годового плана.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,1 млрд. рублей.