Тихановская призывала белорусов поддержать студентов

Источник материала: АФН

Светлана Тихавноская выразила солидарность со студентами и призвала граждан поддержать их протест.

«На этой неделе мы стали свидетелями беспрецедентного давления на студентов и преподавателей вузов Беларуси. Их подвергают репрессиям за реализацию своих гражданских и академических прав. Более 300 студентам грозит отчисление, а преподавателям приходится уходить за несогласие с такой политикой», - заявила Тихановская.

«Многие из нас – выпускники этих вузов. Пора выразить солидарность с ними: каждый может прийти сегодня в 13.00 к главному корпусу любого беларусского университета. Поддержите студентов и преподавателей. Напомните режиму: мы не дадим рушить будущее нашей страны», - подчеркнула она.