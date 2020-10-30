ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тихановская призывала белорусов поддержать студентов

30.10.2020 13:13 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Светлана Тихавноская выразила солидарность со студентами и призвала граждан поддержать их протест.

«На этой неделе мы стали свидетелями беспрецедентного давления на студентов и преподавателей вузов Беларуси. Их подвергают репрессиям за реализацию своих гражданских и академических прав. Более 300 студентам грозит отчисление, а преподавателям приходится уходить за несогласие с такой политикой», - заявила Тихановская.

«Многие из нас – выпускники этих вузов. Пора выразить солидарность с ними: каждый может прийти сегодня в 13.00 к главному корпусу любого беларусского университета. Поддержите студентов и преподавателей. Напомните режиму: мы не дадим рушить будущее нашей страны», - подчеркнула она.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Светлана Тихавноская выразила солидарность со студентами и призвала граждан поддержать их протест.
 
Новости дня
Новости разные
 
Международная организация по противодействию отключениям интернета призвала белорусских операторов к сотрудничеству
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.10.2020
Mir24.TV Belarus
30.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика