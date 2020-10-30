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Тихановская призывала белорусов поддержать студентов
Источник материала: АФН
Светлана Тихавноская выразила солидарность со студентами и призвала граждан поддержать их протест.
«На этой неделе мы стали свидетелями беспрецедентного давления на студентов и преподавателей вузов Беларуси. Их подвергают репрессиям за реализацию своих гражданских и академических прав. Более 300 студентам грозит отчисление, а преподавателям приходится уходить за несогласие с такой политикой», - заявила Тихановская.
«Многие из нас – выпускники этих вузов. Пора выразить солидарность с ними: каждый может прийти сегодня в 13.00 к главному корпусу любого беларусского университета. Поддержите студентов и преподавателей. Напомните режиму: мы не дадим рушить будущее нашей страны», - подчеркнула она.
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Светлана Тихавноская выразила солидарность со студентами и призвала граждан поддержать их протест.
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