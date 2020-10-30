В сентябре внешний госдолг Беларуси сократился на $0,1 млрд.

Источник материала: АФН

Внешний государственный долг Беларуси в сентябре 2020 года снизился на $0,1 млрд. и на 1 октября 2020 года составил $17,6 млрд. C начала года внешний госдолг вырос на $0,4 млрд. или на 2,6%.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина РБ.

В январе-сентябре 2020 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $1964,1 млн.: 1 391,5 млн. долларов США – облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках; 432,2 млн. долларов США – Правительства и банков Российской Федерации; 81,8 млн. долларов США – Экспортно-импортного банка Китая; 50,9 млн. долларов США – МБРР; 7,7 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.

На погашение внешнего государственного долга в январе-сентябре 2020 года направлено $1323,3 млн.: $587,6 млн. – Правительство и банки Российской Федерации; $390,7 млн. – банки Китая; $264,8 млн. – ЕФСР; $76,7 млн. – МБРР; $2,8 млн. – ЕБРР и СИБ; $0,7 млн. – Товарно-кредитная корпорация США.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 октября 2020 года составил 10,5 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 1,7 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 20,0%.

В январе-сентябре 2020 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 294,4 млн. долларов США и 300,0 млн. рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 469,5 млн. долларов США и 161,2 млн. рублей.

Совокупный госдолг Беларуси на 1 октября 2020 года составил 56,9 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2020 года на 12,1 млрд. рублей, или на 27,0%.