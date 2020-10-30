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Всемирный банк предоставит БГУ заем на 31 млн евро

30.10.2020 13:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

БГУ получит 31 млн евро по займу Всемирного банка на создание центра междисциплинарных исследований.

Об этом сообщил сегодня ректор БГУ Андрей Король, передает БелТА.

В июне Беларусь и Всемирный банк подписали соглашение о займе на 100 млн евро (проект "Модернизация высшего образования Беларуси"). Средства пойдут в том числе на создание современной учебно-образовательной среды в вузах, внедрение инновационных подходов, технологий обучения и преподавания, а также расширение преобразований в сфере управления и обеспечения качества образования.

"БГУ из этой суммы выделено около 31 млн евро, часть из которых пойдет на создание междисциплинарного учебно-исследовательского центра. Он будет располагаться в корпусе БГУ по адресу ул.Курчатова, 7, в том же кампусе находятся три наших факультета и ряд научно-исследовательских институтов и центров", - сказал Андрей Король.

 
 
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БГУ получит 31 млн евро по займу Всемирного банка на создание центра междисциплинарных исследований.
 
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