Всемирный банк предоставит БГУ заем на 31 млн евро

Источник материала: АФН

БГУ получит 31 млн евро по займу Всемирного банка на создание центра междисциплинарных исследований.

Об этом сообщил сегодня ректор БГУ Андрей Король, передает БелТА.

В июне Беларусь и Всемирный банк подписали соглашение о займе на 100 млн евро (проект "Модернизация высшего образования Беларуси"). Средства пойдут в том числе на создание современной учебно-образовательной среды в вузах, внедрение инновационных подходов, технологий обучения и преподавания, а также расширение преобразований в сфере управления и обеспечения качества образования.

"БГУ из этой суммы выделено около 31 млн евро, часть из которых пойдет на создание междисциплинарного учебно-исследовательского центра. Он будет располагаться в корпусе БГУ по адресу ул.Курчатова, 7, в том же кампусе находятся три наших факультета и ряд научно-исследовательских институтов и центров", - сказал Андрей Король.