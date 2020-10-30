Преподаватели Академии искусств во главе с проректором требуют восстановить отчисленных студентов

Об этом говорится в их открытом письме, сообщает студенческий телеграм-канал "Отчислено".





Академия искусств стала первым вузом, где начали отчислять бастующих студентов буквально на следующее утро после соответствующего требования Лукашенко.





Многие обратили внимания, что в приказе об отчислении отсутствует подпись проректора по учебной работе Елены Бохан. Позже стало известно, что она принципиально отказалась подписываться под приказом.



