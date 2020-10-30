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Страшно интересно: что заказывали белорусы на AliExpress накануне Хэллоуина?

30.10.2020 13:15 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Традиция отмечать Хэллоуин в Беларусь пришла относительно недавно. Однако многие жители нашей страны готовятся к этому празднику с удовольствием, а вдохновение и все необходимое для реализации своих идей черпают в том числе на AliExpress. Человек-Паук и Халк, Гарри Поттер и пираты Карибского моря, Наруто и Алиса в Стране чудес — в этот день можно быть, кем только пожелаешь! Вот какие тематические покупки ко Дню всех святых делали белорусы в этом году.

Судя по тому, насколько активно жители Беларуси покупали различные предметы декора в стилистике Хэллоуина, в этом году на День всех святых запланировано множество домашних вечеринок и семейных праздников для детей и взрослых.

Создать подходящую атмосферу помогают самые разные товары с AliExpress — от простых растяжек из букв, фигурок и флажков и светодиодных гирлянд в виде резных тыкв, черепов, летучих мышей, пауков и даже глазных яблок до фигур скелетов, выползающих из могил зомби и хохочущих ведьм в полный рост.

Осталось добавить искусственной паутины, поставить ультрафиолетовую подсветку — и ваш дом превращается в склеп или заброшенный замок! А чтобы детям было веселее искать конфеты, их можно спрятать в сундуках с сокровищами. Вместо настоящих старинных монет отлично подойдут пластмассовые — на первый взгляд и не отличишь.

Можно и не пугать гостей, а добавить в атмосферу праздника тепла и уюта, украсив дом искусственными тыквами разных цветов и форм, фонариками и другими милыми деталями.

Идеи для оформления стола в соответствующей тематике белорусы тоже искали и находили на AliExpress: например, это могут быть шпажки для закусок или посуда (кружки в виде тыковок, готические кубки и т. д.).

Хэллоуин — отличный повод примерить новый образ, перевоплотиться в персонажа сказок и легенд, которым с удовольствием пользуются и дети, и взрослые. Традиционно популярны костюмы фей и ведьм, чертей и вампиров. Дополнить вампирский образ можно с помощью искусственных клыков и даже капельницы с бутафорской кровью — выглядит пугающе реалистично!

Кстати, кроме типично хэллоуинских образов, популярностью пользуются и костюмы различных супергероев, персонажей фильмов, мультфильмов и аниме. Осталось добавить несколько тематических наклеек на лицо и тело — и вы готовы к вечеринке!

Как и любой праздник, Хэллоуин — время подарков или хотя бы небольших знаков внимания. В этом качестве могут выступать не только непосредственные атрибуты Дня всех святых, но и любые мелочи, имеющие отношение к мистике, тайнам и мифам. Например, среди товаров, которые белорусы заказывали в этот период, есть кулоны в виде черепов, усыпанных стразами, подвески с зодиакальными символами и названиями знаков Зодиака, посуда в соответствующей стилистике (с черепами, костями, драконами и т. д.).

 
 
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Традиция отмечать Хэллоуин в Беларусь пришла относительно недавно. Однако многие жители нашей страны готовятся к этому празднику с удовольствием, а вдохновение и...
 
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