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Запуск Белорусской АЭС перенесли на февраль 2021 года

30.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь перенесла ввод в эксплуатацию первого блока БелАЭС на февраль 2021 года, а второго – на май 2022-го. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

«Ввод БелАЭС в эксплуатацию смещается: первого энергоблока – с декабря 2020 года на февраль 2021 года, второго энергоблока – с 2020 года на май 2022 года», –сказано в сообщении по итогам заседания четвертой сессии Палаты представителей.

В ходе заседания депутаты приняли два законопроекта о ратификации поправок в соглашения с Россией о сотрудничестве в области строительства объекта. В первом документе предусматривается изменение условий предоставления кредита со стороны России в связи с переносом сроков ввода энергоблоков. А во втором законопроекте говорится о снижении процентной ставки по кредиту до 3,3% годовых и изменен режим ставки – с плавающей на фиксированную.

Применение новой процентной ставки по кредиту ожидается с начала очередного процентного периода после вступления в силу протокола. Кроме того, документом предусматривается уменьшение периода накопления просроченной задолженности с 180 до 90 дней, а также включение в консолидированную просроченную задолженность по кредиту на строительство БелАЭС просроченной задолженности по всем госкредитам РФ и Евразийского фонда стабилизации и развития.



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Данное решение белорусские депутаты приняли по итогам заседания четвертой сессии Палаты представителей.
 
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