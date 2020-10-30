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Запуск Белорусской АЭС перенесли на февраль 2021 года
30.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь перенесла ввод в эксплуатацию первого блока
В ходе заседания депутаты приняли два законопроекта о ратификации поправок в соглашения с Россией о сотрудничестве в области строительства объекта. В первом документе предусматривается изменение условий предоставления кредита со стороны России в связи с переносом сроков ввода энергоблоков. А во втором законопроекте говорится о снижении процентной ставки по кредиту до 3,3% годовых и изменен режим ставки – с плавающей на фиксированную.
Применение новой процентной ставки по кредиту ожидается с начала очередного процентного периода после вступления в силу протокола. Кроме того, документом предусматривается уменьшение периода накопления просроченной задолженности с 180 до 90 дней, а также включение в консолидированную просроченную задолженность по кредиту на строительство БелАЭС просроченной задолженности по всем госкредитам РФ и Евразийского фонда стабилизации и развития.
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Данное решение белорусские депутаты приняли по итогам заседания четвертой сессии Палаты представителей.
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