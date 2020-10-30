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Лукашенко повысил в звании Караева, Кубракова, Барсукова и Гриба
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко присвоил новые звания назначенным вчера главе МВД, двум своим помощникам, а также начальнику столичной милиции, о котором стало известно сегодня.
ак, как передает пресс-служба Лукашенко, погоны генерал-лейтенанта вручены: Ивану Кубракову, Юрию Караеву и Александру Барсукову; генерал-майора Михаилу Грибу.
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Александр Лукашенко присвоил новые звания назначенным вчера главе МВД, двум своим помощникам, а также начальнику столичной милиции, о котором стало известно...
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