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Кети Топурия перестала скрывать беременность и готовится к свадьбе
30.10.2020 13:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская певица Кети Топурия устала отрицать свое положение: звезда группы A'Studio смело оголила округлившийся живот в новом клипе на песню "Се ля ви".
Топурия на протяжении нескольких месяцев не реагировала на слухи о своей
30 октября вышел новый видеоклип на песню группы A'Studio - "Се ля ви", в котором Топурия впервые официально подтвердила, что станет мамой во второй раз.
Оказалось, что ожидание малыша совпало с планированием свадьбы: в конце сентября звезда обручилась с возлюбленным.
Напомним, что у Топурии также подрастает дочь Оливия от первого
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И если недавно солистка A'Studio призывала поклонников не верить глупым слухам, то сейчас с удовольствием показала округлившийся живот в новом клипе.
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