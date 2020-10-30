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Кети Топурия перестала скрывать беременность и готовится к свадьбе

30.10.2020 13:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская певица Кети Топурия устала отрицать свое положение: звезда группы A'Studio смело оголила округлившийся живот в новом клипе на песню "Се ля ви".

Топурия на протяжении нескольких месяцев не реагировала на слухи о своей беременности от белоруса Льва Деньгова. Более того, она даже опровергала все доводы, оставляя соответствующие послания для фанатов. Но после того, как звезду буквально застукали на пляже в Дубаи, она перестала отрицать очевидное.

30 октября вышел новый видеоклип на песню группы A'Studio - "Се ля ви", в котором Топурия впервые официально подтвердила, что станет мамой во второй раз.

Оказалось, что ожидание малыша совпало с планированием свадьбы: в конце сентября звезда обручилась с возлюбленным.

Напомним, что у Топурии также подрастает дочь Оливия от первого брака с бизнесменом Львом Гейхманом.

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И если недавно солистка A'Studio призывала поклонников не верить глупым слухам, то сейчас с удовольствием показала округлившийся живот в новом клипе.
 
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