Как заработать на выборах-2020 в США

Источник материала: Myfin

Как заработать на курсе доллара после выборов в США 2020

Что будет с долларом после выборов-2020



Если говорить коротко, то после выборов с долларом все будет хорошо. В среднесрочной перспективе ожидается его укрепление. Причем, неважно, кто победит на выборах – республиканцы или демократы.

На инфографике видно, как менялся индекс доллара в период 100 дней после предыдущих выборов. Индекс доллара – это индекс, который показывает отношение доллара США к корзине из 6 основных валют.

В 9 случаях из 10 наблюдался рост от 0,6 до 6,4%. И только в одном случае было снижение доллара на 1,4%. Случилось это во второй президентский срок Джорджа Буша младшего в 2004 году.

Если принять во внимание тот факт, что индекс доллара сейчас находится на минимумах с начала года, то рост после выборов вполне вероятен.

Среднесрочная идея такова: после выборов возможно укрепление доллара на 2-4% в течение 100 дней. Рекомендация по направлению – покупка.

Как заработать в момент выборов?

На выборах в США есть возможность заработать не только в среднесрочной перспективе, но и в моменте.

На инфографике ниже отражены три графика валютной пары евро / доллар за 2008, 2012 и 2016 г. На графиках отчетливо видно, как менялась стоимость евро к доллару США на следующий день после выборов.





Выборы в США 2020 и курс доллара. (инфографику можно увеличить по клику)

Все три случая очень похожи между собой. Сначала доллар резко дешевеет относительно евро (график идет вверх), но потом происходит обратный процесс. Доллар укрепляется относительно евро (график идет вниз). Как правило, укрепление начинается сразу после открытия Американской торговой сессии и продолжается в течение 6-10 дней.

Так, в 2016 году всего за 10 дней доллар укрепился к евро более чем на 7%.

Краткосрочная идея: покупка доллара на следующий день после выборов. Продажа через 7-10 дней. Возможный результат может составить 5-7%. Как заработать в 100 раз больше?

Как заработать в 100 раз больше?

Можно пойти в обменник, продать 1 000 евро и купить на них 1 200 долларов. А можно за эту же сумму купить 120 000 долларов. Как?

Такая возможность есть на рынке Форекс. К слову, деятельность на рынке Форекс регулируется НБРБ, а доходы от операций не облагаются налогами.

Более подробную информацию вы можете найти на сайте alpari.by или получить у менеджеров по телефону:

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Выборы пройдут уже во вторник, 3 ноября 2020 г. Времени на подготовку очень мало.

При совершении операций на внебиржевом рынке Форекс к клиентам не переходят право собственности и иные права на базовые активы, а возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.