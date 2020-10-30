МТС обеспечит связью пассажиров новой ветки минского метро

Источник материала: Tut.by

Пассажиры новой ветки минского метро смогут пользоваться голосовой и интернет-связью МТС. Связь будет доступна как на платформах, так и в вагонах во время движения поездов. Об этом говорится на официальном сайте оператора .



Фото: freestocks.org / Unsplash

Связь появится на первых четырех станциях: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь». Для развертывания 3G-сети использовалась технология UMTS900/UMTS2100. На платформах установлены распределенные базовые станции с несколькими секторами.

Сейчас абоненты МТС могут пользоваться 3G/4G-сетями между всеми станциями столичной подземки. Напомним, что о завершении тестирования мобильной связи на станциях третьей линии Минского метрополитена ранее заявили и в А1 .