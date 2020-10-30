Еще одна «анти-Tesla»: в Беларусь привезли китайский электрокар Xpeng G3

Источник материала: Tut.by

Очередная китайская новинка появилась в Минске, причем весьма необычная. Это кроссовер G3 от китайского стартапа Xpeng Motors, основанного без малого пять лет назад в Гуанчжоу.





К слову, об этой машине AUTO.TUT.BY уже сообщал — без малого пару лет назад G3 дебютировал на родном китайском рынке. По габаритам переднеприводный кроссовер сопоставим с Volkswagen Tiguan, а в движение приводится электромотором, развивающим 197 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает 8,5−8,6 секунды. Одной зарядки батареи емкостью 50,5 кВт·ч должно хватить на 401 км, а с аккумулятором на 66,5 кВт·ч пробег увеличивается до 520 км (но это по устаревшему и формальному циклу NEDC, так что в реальности дальность хода окажется меньше).









Оснащение G3 включает панорамную крышу со стеклом, заканчивающимся за передними креслами, 12,3-дюймовую «приборку», центральный мультимедийный экран на 15,6 дюйма и систему полуавтономного движения, умеющую менять полосу при включении поворотника. Объем багажника варьируется от 380 до 760 л.





Многими функциями можно управлять дистанционно, например самостоятельной парковкой — находясь снаружи, водитель может при помощи ключа «зажигания» запарковать электрокар как угодно, диагонально или перпендикулярно. Причем G3 может протиснуться в очень узкое пространство, буквально с запасом 10 см с каждой стороны. Командуя при помощи ключа, можно выгнать машину из ряда, чтобы снова сесть за руль.









Сколько стоит? «Подержанные Xpeng G3 2019 года с небольшим пробегом обойдутся до 20 тысяч долларов под ключ в Минске, новое авто будет стоить уже около 27 тысяч долларов. Срок доставки — около месяца», — рассказали в компании GreenCars, специализирующейся на комиссионной продаже, а также поставках электромобилей из США, Китая и Европы.