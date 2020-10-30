В «топ-5» самых ценных в мире брендов — только IT-компании

Источник материала: Onliner

Компания Interbrand составила очередной рейтинг самых ценных брендов. В прошлом году первые три места заняли Apple ($234 млрд), Google ($167 млрд) и Amazon ($125 млрд). В 2020 году ситуация изменилась, но незначительно. Apple осталась лидером с показателем $322 млрд (+38%), второе место заняла Amazon, бренд которой оценили в $200 млрд (+60%), а вот на третьем – новичок в лице Microsoft ($166 млрд, +53%).

Поисковый гигант опустился на четвертую позицию с ценностью бренда в $165 млрд. В отличие от конкурентов, Google продемонстрировала спад в 1%. Пятое место оказалось за Samsung ($62 млрд, +2%).

Из заметных представителей технологического сектора компания Intel на 12-м месте ($36,9 млрд, –8%), Facebook на 13-м ($35,1 млрд, –12%), IMB на 14-м ($34,8 млрд, –14%), Cisco на 16-м ($34,1 млрд, +4%), SAP на 18-м ($28,1 млрд, +12%), Instagram на 19-м ($26 млрд, новичок).

Общая ценность 100 крупнейших брендов выросла за год на 9% и превысила $2 трлн.