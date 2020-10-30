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Журналист Onliner Дарья Спевак вышла на свободу (видео)

30.10.2020 13:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Спустя 13 суток после задержания на студенческом марше вышла на свободу корреспондент Onliner Дарья Спевак. Почти две недели журналист, задержанная во время выполнения своих обязанностей, провела на Окрестина. Продолжаем работать в полном составе.

За решеткой до воскресенья остаются наши коллеги, осужденные на 15 суток: сотрудники «БелаПАН» и Tut.by Вадим Замировский и Всеволод Зарубин. Еще чуть дольше — задержанные в воскресенье Артем Майоров («Белорусы и рынок») и Алесь Любенчук («Белсат»).

Тем временем

ОМОН задержал журналистов, пришедших встречать Дарью Спевак

 
 
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Спустя 13 суток после задержания на студенческом марше вышла на свободу корреспондент Onliner Дарья Спевак. Почти две недели журналист, задержанная во время...
 
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