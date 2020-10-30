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ОМОН задержал журналистов, пришедших встречать Дарью Спевак из ИВС (видео)

30.10.2020 13:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня из изолятора на Окрестина должна выйти корреспондент Onliner Дарья Спевак, отсидевшая 13 суток. Встречать ее собрались родные, друзья, коллеги. Милиция задержала нескольких журналистов Onliner и Tut.by, которые пришли ее встречать.

К встречавшим подъехал серый микроавтобус, из которого вышли люди в форме ОМОНа и в балаклавах. Задержаны в первую очередь снимающие журналисты: это фотографы Влад Борисевич и Александр Ружечка, а также видеооператор Игорь Деменков. Среди задержанных фотограф Tut.by и БелаПАН Денис Жук.

На вопрос «Что происходит?» сотрудники объяснили: «Так надо».

В ГУВД Минска сообщили, что журналисты «не задержаны, а доставлены» для проверки. Что намерены проверять милиционеры — неизвестно. По нашей информации, «доставленные» находятся в Московском РУВД.

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Всех журналистов отпустили после проверки документов. Протоколов не составляли, технику не изымали.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня из изолятора на Окрестина должна выйти корреспондент Onliner Дарья Спевак, отсидевшая 13 суток. Встречать ее собрались родные, друзья, коллеги. Милиция...
 
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