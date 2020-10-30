Давший присягу «под фашистским флагом» Лукашенко: Мне отступать некуда

Источник материала: АФН

Лукашенко в очередной раз предупредил участников беспорядков готовностью пойти на любые меры. При этом, БЧБ флаг он назвал фашистским знаменем.

"Мы терпели. Я сразу обозначил: есть красные линии. И не дай бог кто-то их переступит. Они их переступили по многим направлениям, я об этом говорил. Поэтому те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем», - заявил Лукашенко, лично представляя нового главу МВД.

«Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше - все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать», - продолжил пенсионер.

Он отметил, что необходимо реагировать "красиво, чтобы комар носа не подточил". "Мы сегодня живем не в вакууме. Это не середина прошлого века. Времена изменились, и вы это прекрасно видите и знаете. И только тот победит, кто имеет железную волю и терпение".