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У ИВС на Окрестина задержали журналистов - они пришли встречать коллегу Дарью Спевак

30.10.2020 14:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня из изолятора на Окрестина должна выйти Дарья Спевак. Милиция задержала нескольких журналистов Onliner и Tut.by, которые пришли ее встречать.

К встречавшим подъехал серый микроавтобус, из которого вышли силовики. Задержаны в первую очередь снимающие журналисты: это фотографы Влад Борисевич и Александр Ружечка, а также видеооператор Игорь Деменков. Среди задержанных — видеограф tut.by и БелаПАН Денис Жук

На вопрос «Что происходит?» сотрудники объяснили: «Так надо», передает Оnliner.by
 
 
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Сегодня из изолятора на Окрестина должна выйти Дарья Спевак. Милиция задержала нескольких журналистов Onliner и Tut.by, которые пришли ее встречать.
 
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