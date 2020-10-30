|
У ИВС на Окрестина задержали журналистов - они пришли встречать коллегу Дарью Спевак
Источник материала: Партизан
Сегодня из изолятора на Окрестина должна выйти Дарья Спевак. Милиция задержала нескольких журналистов Onliner и Tut.by, которые пришли ее встречать.
К встречавшим подъехал серый микроавтобус, из которого вышли силовики. Задержаны в первую очередь снимающие журналисты: это фотографы Влад Борисевич и Александр Ружечка, а также видеооператор Игорь Деменков. Среди задержанных — видеограф tut.by и БелаПАН Денис Жук
На вопрос «Что происходит?» сотрудники объяснили: «Так надо», передает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня из изолятора на Окрестина должна выйти Дарья Спевак. Милиция задержала нескольких журналистов Onliner и Tut.by, которые пришли ее встречать.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)