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«Евроопт» озвучил размер дивидендов за 2020 год

30.10.2020 14:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ЗАО «Евроопт» приняло решение выплатить дивиденды за 2020 год. Общая сумма — 160 тыс. рублей. Выручка за январь-сентябрь при этом составила более 6,9 млн рублей, а чистая прибыль — 161 тыс.



В апреле ЗАО объявляло о выплате дивидендов за 2016−2019 годы на общую сумму 1,9 млн рублей.

Официально основной вид деятельности компании — сдача недвижимости в аренду. На компании не числится ни одного магазина «Евроопт». Они записаны в реестре на «Евроторг», представители которой обычно называют себя «ключевым партнером» компании «Евроопт».

Периодически ЗАО «Евроопт» выпускает облигации. Об этих эмиссиях сообщается на сайте группы «Евроторг». В 2005 году «Белгазета» в статье «Куры пошли под нож» (№15 (483) от 18 апреля) учредителями ЗАО были названы Сергей Литвин и Владимир Василько — основные акционеры «Евроторга». Адрес компании совпадает с адресом первой торговой точки «Евроопта»: г. Минск, ул. Казинца 52а.
 
Теги: Минск
 
 
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ЗАО «Евроопт» приняло решение выплатить дивиденды за 2020 год. Общая сумма — 160 тыс. рублей. Выручка за январь-сентябрь при этом составила более 6,9 млн рублей, а чистая...
 
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