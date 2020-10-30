Банк развития стал самым активным кредитором белорусской экономики

В результате на 1 октября данные кредиты у Банка развития достигли 6,32 млрд. рублей. Это третий результат среди банков страны. Впереди только Беларусбанк и Белагропромбанк.





В первом из них кредиты клиентам поднялись за январь—сентябрь на 25,7% — до 25,9 млрд. рублей. Надо отметить, что данное увеличение отчасти носит формальный характер, так как объясняется переоценкой валютных кредитов в связи с ростом курсов доллара и евро.





В Белагропромбанке кредиты клиентам за рассматриваемый период выросли на 19,3% и достигли 7,26 млрд. рублей. Увеличился данный параметр и у Белинвестбанка: на 24,3% — до 2,78 млрд. рублей.





В отличие от белорусских государственных банков, банки с участием российского капитала особой активности не проявляли.





Даже Банк БелВЭБ, который активно поддерживает проекты в сфере интеграции Беларуси и России, нарастил кредиты клиентам всего на 6,5% — до 3,20 млрд. рублей. С учетом роста курсов доллара и евро это может означать, что, с корректировкой на это увеличение, его кредиты клиентам даже сократились.





В БПС-Сбербанке кредиты клиентам за девять месяцев текущего года снизились на 2,1% и составили на 1 октября 2,70 млрд. рублей. А в Белгазпромбанке данный параметр рухнул на 11,9% — до 2,39 млрд. рублей.





В то же время, в Альфа-Банке кредиты клиентам за указанный период увеличились на 27,2% и достигли 2,08 млрд. рублей, а в Банке ВТБ они поднялись на 10,7% — до 1,09 млрд. рублей. Возможно, в эти банки перешли клиенты Белгазпромбанка.





Значительно увеличились за рассматриваемый период и кредиты клиентам у крупнейшего белорусского банка с западным капиталом — Приорбанка: на 21,9% (до 3,27 млрд. рублей).





А самый крупный белорусский банк с отечественным частным капиталом — МТБанк увеличил кредитование клиентов на 18,7% (до 1,05 млрд. рублей). Учитывая то, что этот банк активно занимается кредитованием физических лиц в белорусских рублях, этот рост можно считать значительным достижением.





Таким образом, среди крупнейших банков Беларуси в наименьшей степени экономику Беларуси поддерживали в текущем году банки с участием российского капитала, а в наибольшей — белорусские государственные банки.