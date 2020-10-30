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Задержанных на Окрестина журналистов отпустили из РУВД

30.10.2020 14:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Журналистов сетевого издания onliner.by и информационной компании БелаПАН, задержанных около 13.00 30 октября возле столичного центра изоляции правонарушителей в 1-м переулке Окрестина, отпустили из Московского РУВД.

Задержанных на Окрестина журналистов отпустили из РУВД

Видеооператор БелаПАН Денис Жук, который был среди задержанных, сообщил редакции, что в милиции переписали их данные, технику не изымали. Они были выпущены примерно спустя 30 минут после задержания.

Помимо Жука около ЦИП задерживали сотрудников onliner.by Александра Ружечку, Игоря Деменкова и Влада Борисевича.

Журналисты ожидали около ЦИП корреспондентку onliner.by Дарью Спевак, которая должна сегодня выйти на свободу после 13-суточного ареста. Ее задержали 17 октября в центре Минска во время освещения студенческой акции и впоследствии обвинили в участии несанкционированной акции и неподчинении милиции.

 
Теги: Минск
 
 
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Журналистов сетевого издания onliner.by и информационной компании БелаПАН, задержанных около 13.00 30 октября возле столичного центра изоляции правонарушителей в 1-м...
 
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