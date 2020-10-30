Лукашенко о протестах: если кто-то прикоснется к военнослужащему, он должен уйти оттуда без рук

Александр Лукашенко заявил, что к участникам протеста будет применяться жесткие меры. Фрагмент его выступления перед сотрудниками МВД опубликовал телеграм-канал «Пул первого».





«Тем, кто сегодня выходит на железную дорогу, тем, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытаются разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем», — сказал Лукашенко.

«Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук, — продолжил Лукашенко. — Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше — всё. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать»

Он также вновь заявил, что протестующие по многим направлениям «переступили красные линии».