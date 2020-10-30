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Лукашенко о протестах: если кто-то прикоснется к военнослужащему, он должен уйти оттуда без рук

30.10.2020 14:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко заявил, что к участникам протеста будет применяться жесткие меры. Фрагмент его выступления перед сотрудниками МВД опубликовал телеграм-канал «Пул первого».

Лукашенко о протестах: если кто-то прикоснется к военнослужащему, он должен уйти оттуда без рук

«Тем, кто сегодня выходит на железную дорогу, тем, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытаются разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем», — сказал Лукашенко.

«Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук, — продолжил Лукашенко. — Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше — всё. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать»

Он также вновь заявил, что протестующие по многим направлениям «переступили красные линии».

 
 
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Александр Лукашенко заявил, что к участникам протеста будет применяться жесткие меры. Фрагмент его выступления перед сотрудниками МВД опубликовал телеграм-канал...
 
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