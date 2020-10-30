ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МАРТ на три месяца приостановил работу торговых объектов 13 субъектов хозяйствования

30.10.2020 14:15 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) приостанавливает работу 13 субъектов хозяйствования в период с 31 октября 2020 года по 28 января 2021 года, сообщила пресс-служба госоргана.

МАРТ на три месяца приостановил работу торговых объектов 13 субъектов хозяйствования

«В ходе проведенных 29 октября 2020 года внеплановых проверок в торговых объектах отдельных субъектов хозяйствования МАРТ были установлены грубые нарушения законодательства о торговле, в том числе: несоответствие утвержденного ассортиментного перечня требованиям законодательства; несоблюдение ассортиментного перечня; предложение к реализации товаров с истекшим сроком годности (реализации); отсутствие необходимой и достоверной информации о товарах». На основании выявленных нарушений 13 субъектам хозяйствования МАРТ выданы предписания о приостановлении работы торговых объектов, расположенных в Бресте, Гродно, Могилеве и Минске, на срок с 31 октября 2020 года по 28 января 2021 года», — говорится в сообщении.

«Обращаем внимание на то, что после устранения выявленных нарушений хозяйствующий субъект, получивший предписание о приостановлении, вправе обратиться с ходатайством о досрочном возобновлении работы торгового объекта», — отмечает МАРТ.

В министерстве также подчеркивают: «работа по контролю соблюдения действующего законодательства организована МАРТ на постоянной основе», «защита интересов потребителей и впредь останется одной из главных задач ведомства».

Список торговых объектов, чья деятельность будет приостановлена, МАРТ не публикует. «Вся информация, которая у нас была — на сайте, — заявили БелаПАН в пресс-службе ведомства. — То, что они будут закрыты, будет видно из объявлений торговых объектов. Размещать список на сайте ведомства не имеет смысла, потому что широкий круг потребителей в регионах вряд ли читают наш сайт».

На вопрос, связано ли закрытие с тем, что эти торговые объекты не работали 26 октября (в первый день общенациональной забастовки с политическими требованиями), в пресс-службе ответили, что «не могут это связать».

Между тем в телеграм-каналах, соцсетях и СМИ появляется информация о том, что власти применяют санкции в отношении магазинов, ресторанов и кафе, которые были закрыты 26 октября. Некоторые объекты объявили, что не работали по техническим причинам, в связи с переучетом, сменой программного обеспечения и т.д., другие — напрямую заявляли о поддержке забастовки.

Ранее в комментарии БелаПАН председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Александр Ярошук отметил, что протестуют не только рабочие на предприятиях, но и частный бизнес.

«Их действия направлены на то, чтобы нанести как можно больший ущерб системе госуправления, поскольку закрытие кафе, парикмахерских и других объектов сферы услуг означает неуплату налогов в бюджет. В сфере обслуживания занято более 50% работников. Страна будет лишаться существенного поступления в бюджет, и это будет серьезным образом дестабилизировать всю систему власти и тоже будет неотвратимо приближать страну к развязке», — сказал Ярошук.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) приостанавливает работу 13 субъектов хозяйствования в период с 31 октября 2020 года по 28 января 2021 года,...
 
Новости дня
Новости разные
 
А1 обеспечил связь к открытию третьей линии минского метро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.10.2020
Mir24.TV Belarus
30.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика