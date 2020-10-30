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А1 обеспечил связь к открытию третьей линии минского метро

30.10.2020 14:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг A1 успешно завершил тестирование мобильной связи на станциях третьей линии Минского метрополитена.

Таким образом, к официальному запуску новой ветки метро абоненты A1 смогут пользоваться связью на платформах, в подземных переходах, а также в тоннелях между станциями.

А1 обеспечил связь к открытию третьей линии минского метро

Так, сеть А1 заработала на станциях «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь». После открытия третьей линии пассажиры смогут свободно звонить, в том числе в формате HD-Voice, а также пользоваться мобильным интернетом на платформах этих станций и в ведущих к ним подземных переходах.

Кроме того, связь А1 уже доступна во всех тоннелях между станциями метро.

На новом пусковом 3,5-километровом участке Минского метрополитена, как это уже сделано на Московской и Автозаводской линиях, реализовано ранее предложенное компанией А1 решение, которое заключается в прокладке излучающего кабеля — фидера — по стенам тоннелей. Он подключен к базовым станциям и заменяет собой привычные антенны сотовой связи, поэтому является источником устойчивого сигнала для мобильных устройств пассажиров подземки.

Реализацию проекта по обеспечению мобильной связи в перегонах Минского метрополитена компания А1 начала в 2018 году: к октябрю 2018 года завершила все подготовительные работы и начала монтаж оборудования в тоннелях, а с апреля по май 2019 года поэтапно запустила связь на различных участках Московской и Автозаводской линий. Благодаря этому на данный момент мобильная связь и интернет доступны абонентам А1 на всех действующих станциях и перегонах метро общей протяженностью 37,3 км.

 
 
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Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг A1 успешно завершил тестирование мобильной связи на станциях третьей линии Минского метрополитена.
 
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