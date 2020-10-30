Путин прокомментировал решение Лукашенко изменить Конституцию - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал работу над поправками в Конституцию, о ходе работы над ними гражданам расскажут на Всебелорусском народном собрании.

"Это исходя из реалий сегодняшнего дня и из оценки внутриполитической ситуации - это с его стороны значительный шаг навстречу его политическим оппонентам", - заявил Путин на форуме "Россия зовет!"

Он выразил желание, чтобы все политические силы в Беларуси включились в процесс урегулирования ситуации в стране. А вопрос о выборах в стране должен решать только белорусский народ.

"По поводу возможности или нет проведения президентских выборов в Беларуси - это должен определять сам белорусский народ, руководство Беларуси. Мы в эти вопросы не лезем", - сказал российский лидер.

До 25 октября Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь собирает предложения от политических партий, общественных объединений и граждан страны по реформе Конституции.

Ситуация в республике обострилась после президентских выборов 9 августа. По официальным данным ЦИК, на них победил Александр Лукашенко, но оппозиция отказывается признавать результаты и устраивает акции протеста. Они продолжаются в стране уже несколько месяцев.

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