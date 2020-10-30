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Минфин: на сколько вырос внешний долг
Источник материала: Myfin
Госдолг Республики Беларусь на 1 октября 2020 года составил 56,9 млрд рублей и вырос по сравнению с началом 2020 года на 12,1 млрд рублей, или на 27%.
В январе-сентябре 2020 года привлечены внешние госзаймы на сумму, эквивалентную 1 964,1 млн долларов.
Погашение
Внутренний государственный долг на 1 октября составил 10,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,7 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 20%.
Как сообщили в Минфине, в январе-сентябре 2020 года размещено внутренних валютных и рублевых
Что в итоге?
Внешний госдолг Беларуси вырос с начала года на 2,6%. За девять месяцев 2020 года на погашение внешнего долга ушло 1 323,3 млн долларов.
Источник: Myfin.by
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