Минфин: на сколько вырос внешний долг

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Госдолг Республики Беларусь на 1 октября 2020 года составил 56,9 млрд рублей и вырос по сравнению с началом 2020 года на 12,1 млрд рублей, или на 27%.



В январе-сентябре 2020 года привлечены внешние госзаймы на сумму, эквивалентную 1 964,1 млн долларов.

Погашение внешнего государственного долга в январе-сентябре 2020 года составило 1 323,3 млн долларов.

Внутренний государственный долг на 1 октября составил 10,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,7 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 20%.

Как сообщили в Минфине, в январе-сентябре 2020 года размещено внутренних валютных и рублевых гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 294,4 млн долларов и 300,0 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на 469,5 млн долларов и 161,2 млн рублей.

Инфографика: Myfin.by

Что в итоге?

Внешний госдолг Беларуси вырос с начала года на 2,6%. За девять месяцев 2020 года на погашение внешнего долга ушло 1 323,3 млн долларов.