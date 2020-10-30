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Лукашенко сотрудникам МВД: Не предавайте!

30.10.2020 14:43 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

На встрече с сотрудниками МВД, которая прошла в пятницу, 30 октября, Александр Лукашенко в очередной раз попросил своих силовиков не предавать его.

Как сказал Лукашенко, он никого не заставляет – «это не мой принцип». Хотя именно такой принцип демонстрируется в Беларуси последние 26 лет и особенно последние три месяца.

«Хотите - вставайте рядом. Я даже за спины вам прятаться не буду. Пойду туда, куда надо, куда скажете, для того, чтобы вы не боялись никого и отстояли эту страну", - заявил Лукашенко. Хотя и тут происходит с точностью до наоборот: ни Лукашенко идет туда, куда скажут силовики, а они покорно исполняют его приказы.

Отдельно Лукашенко прошелся и по БЧБ флагу, заявив, что он воюет не против него. Мол, флаг ни в чем не виноват, хоть его якобы и использовали поборники фашистов.

«Поэтому мы с вами не против флагов воюем. Мы воюем против тех чуждых идей и тех людей, в головах которых эти идеи", -сказал Лукашенко.

Именно так и не иначе. Это именно висящую между ломами идею снимают силовики, ее закрашивают на зданиях, ее живьем сдирают с деревьев.

 
 
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На встрече с сотрудниками МВД, которая прошла в пятницу, 30 октября, Александр Лукашенко в очередной раз попросил своих силовиков не предавать его.
 
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