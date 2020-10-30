Центр медитации традиционного тибетского буддизма открывается в Могилеве

Источник материала: Tut.by

В Могилеве 1 ноября откроется центр медитации традиционного тибетского буддизма. На открытие зовут всех желающих — узнать, чему тут будут учить. Для этого нужно зарегистрироваться тут и не забыть взять с собой медицинскую маску.



Фото: ru.freepik.com

Кроме обучения буддийской медитации в центре можно будет раскрыть для себя буддийскую культуру — ее внешнюю эстетику и внутреннее содержание.

Центр медитации — это проект культурно-просветительского общественного объединения «Буддийская культура и традиция». Объединение работает с 1998 года, зарегистрировано в Минске в 2017 году.

Открытие центра медитации традиционного тибетского буддизма 1 ноября стартует в 12.00. В 12.30 покажут фильм «История буддизма. Путешествие, наполненное глубоким смыслом». Затем будут лекции и мастер-классы по буддийской медитации, чаепития.

Центр находится на улице Чехова, 12, — есть отдельный вход в конце дома.

Подробности можно узнать в соцсетях центра .