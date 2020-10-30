ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Центр медитации традиционного тибетского буддизма открывается в Могилеве

30.10.2020 14:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Могилеве 1 ноября откроется центр медитации традиционного тибетского буддизма. На открытие зовут всех желающих — узнать, чему тут будут учить. Для этого нужно зарегистрироваться тут и не забыть взять с собой медицинскую маску.


Фото: ru.freepik.com

Кроме обучения буддийской медитации в центре можно будет раскрыть для себя буддийскую культуру — ее внешнюю эстетику и внутреннее содержание.

Центр медитации — это проект культурно-просветительского общественного объединения «Буддийская культура и традиция». Объединение работает с 1998 года, зарегистрировано в Минске в 2017 году.

Открытие центра медитации традиционного тибетского буддизма 1 ноября стартует в 12.00. В 12.30 покажут фильм «История буддизма. Путешествие, наполненное глубоким смыслом». Затем будут лекции и мастер-классы по буддийской медитации, чаепития.

Центр находится на улице Чехова, 12, — есть отдельный вход в конце дома.

Подробности можно узнать в соцсетях центра.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На открытие зовут всех желающих - узнать, чему тут будут учить.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лиса стала причиной столкновения двух Volkswagen на трассе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.10.2020
Mir24.TV Belarus
30.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика