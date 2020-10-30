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Центр медитации традиционного тибетского буддизма открывается в Могилеве
Источник материала: Tut.by
В Могилеве 1 ноября откроется центр медитации традиционного тибетского буддизма. На открытие зовут всех желающих — узнать, чему тут будут учить. Для этого нужно
Кроме обучения буддийской медитации в центре можно будет раскрыть для себя буддийскую культуру — ее внешнюю эстетику и внутреннее содержание.
Центр медитации — это проект культурно-просветительского общественного объединения «Буддийская культура и традиция». Объединение работает с 1998 года, зарегистрировано в Минске в 2017 году.
Открытие центра медитации традиционного тибетского буддизма 1 ноября стартует в 12.00. В 12.30 покажут фильм «История буддизма. Путешествие, наполненное глубоким смыслом». Затем будут лекции и мастер-классы по буддийской медитации, чаепития.
Центр находится на улице Чехова, 12, — есть отдельный вход в конце дома.
Подробности можно узнать в
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На открытие зовут всех желающих - узнать, чему тут будут учить.
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