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Внедорожник Lada 4×4 Urban и XRay Cross обзавелись спецверсией Cross Black

30.10.2020 14:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ранее в октябре «АвтоВАЗ» начал продажи моделей Lada Vesta Cross и Vesta SW Cross в специальном исполнении Black, а теперь «черное» семейство пополнилось еще двумя машинами — это трехдверный внедорожник 4×4 Urban и «пятидверка» XRay Cross.


Из особенностей XRay Cross Black — окрашенный в черный цвет крыша и корпуса наружных зеркал, двухцветные колесные диски притягивают взгляды, а также черная отделка потолка и темная обивка сидений в салоне. В списке оснащения есть подогрев сидений, кондиционер, мультимедиа-система с «Яндекс.Авто», 4G-модемом и камерой заднего вида.


В России цены на XRay Cross Black начинаются от 927 900 рублей (11 700 долларов по текущему курсу) за версию с 122-сильным мотором 1.8 в паре с 5-ступенчатой «механикой». Вариант с 1,6-литровым мотором (113 л.с.) в связке с вариатором обойдется в 987 900 рублей (около 12 400 долларов).



Из главных примет 4×4 Urban Black черные корпуса зеркал и полностью черные колесные диски, а также темная обивка потолка и сидений. Стоимость такого внедорожника, оснащенного 83-сильным мотором 1.7, составляет 667 тысяч рублей (8400 долларов).

 
 
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Ранее в октябре АвтоВАЗ начал продажи моделей Lada Vesta Cross и Vesta SW Cross в специальном исполнении Black, а теперь «черное» семейство пополнилось еще двумя машинами.
 
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