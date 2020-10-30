Чем может быть опасен молочный шоколад? Вот что говорит доктор Комаровский

Источник материала: Tut.by

Есть мнение, что шоколад очень замедляет всасывание кальция, поэтому его не следует сочетать с молочными продуктами. Как в таком случае быть с молочным шоколадом? От него нужно отказаться полностью? Известный украинский педиатр Евгений Комаровский отвечает в своем инстаграме на простой вопрос.



Фото: Сергей Брушко, TUT.BY

— Шоколад действительно может влиять на усвоение кальция. Дело в том, что в самом шоколаде, а точнее в какао-бобах, присутствуют оксалаты. А оксалаты — это соли щавелевой кислоты, которые вместе с кальцием образуют нерастворимое соединение — оксалат кальция, которое, разумеется, никуда не всасывается. Тем не менее хочу успокоить — количество оксалатов в шоколаде настолько умеренное, что принципиально и существенно повлиять на всасывание кальция шоколад не может. Особенно когда речь идет о молочном шоколаде: содержание какао-бобов в нем совсем незначительное.⁣

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Вредность и риск несколько в другом: сахар, которого в молочном шоколаде довольно много, активизирует мочеиспускание, и кальций теряется именно таким путем — просто выходит с мочой. Так что основная вредность шоколада — в содержащемся в нем сахаре, а не в какао-бобах.⁣ Но во всем, конечно, нужно знать меру — пара кусочков шоколада в день еще никому не навредила.⁣