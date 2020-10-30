|
Чем может быть опасен молочный шоколад? Вот что говорит доктор Комаровский
Источник материала: Tut.by
Есть мнение, что шоколад очень замедляет всасывание кальция, поэтому его не следует сочетать с молочными продуктами. Как в таком случае быть с молочным шоколадом? От него нужно отказаться полностью? Известный украинский педиатр Евгений Комаровский отвечает в своем
— Шоколад действительно может влиять на усвоение кальция. Дело в том, что в самом шоколаде, а точнее в какао-бобах, присутствуют оксалаты. А оксалаты — это соли щавелевой кислоты, которые вместе с кальцием образуют нерастворимое соединение — оксалат кальция, которое, разумеется, никуда не всасывается. Тем не менее хочу успокоить — количество оксалатов в шоколаде настолько умеренное, что принципиально и существенно повлиять на всасывание кальция шоколад не может. Особенно когда речь идет о молочном шоколаде: содержание какао-бобов в нем совсем незначительное.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Есть мнение, что шоколад очень замедляет всасывание кальция, поэтому его не следует сочетать с молочными продуктами. Как в таком случае быть с молочным шоколадом?...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)