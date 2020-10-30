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Лиса стала причиной столкновения двух Volkswagen на трассе

30.10.2020 14:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Брестской области сообщили об аварии, которая произошла вчера, 29 октября, примерно в 19:30 на 30-м км автодороги Р83 (Брест — Каменец — Национальный парк «Беловежская пуща»). Причиной ДТП, как отмечается, стала выбежавшая на дорогу лиса.

— По предварительной информации, 29-летняя жительница агрогородка Видомля двигалась на автомобиле Volkswagen Passat. В какой-то момент на проезжую часть выбежала лиса. Чтобы объехать животное, женщина свернула на правую обочину, но не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем Volkswagen Golf под управлением 19-летнего жителя Каменца, — рассказали в Госавтоинспекции.

В Volkswagen Passat, помимо водителя, находился 8-летний ребенок, который перевозился в детском удерживающем устройстве и был пристегнут ремнем безопасности. В Volkswagen Golf, кроме водителя, была 18-летняя пассажирка, все были пристегнуты ремнями безопасности.

— Благодаря ремням безопасности участники дорожно-транспортного происшествия в госпитализации не нуждались. Автомобили получили механические повреждения, — сообщили в ГАИ.

 
Теги: Брест
 
 
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В ГАИ Брестской области сообщили об аварии, которая произошла вчера, 29 октября, примерно в 19:30 на 30-м км автодороги Р83 (Брест — Каменец — Национальный парк...
 
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