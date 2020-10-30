Парня в Боровлянах задержали за оскорбление сотрудника милиции в соцсети

Источник материала: Onliner

История вчерашнего жесткого (и загадочного) задержания в Боровлянах облетела весь байнет. Неизвестный мужчина пришел под подъезд дома на улице Березовая Роща и словно хотел что-то передать местному парню Егору, который как раз вышел из дома со своей девушкой. Неожиданно молодого человека ударили по лицу, началась драка. Сегодня стало известно, что весь этот боевик произошел из-за одного сообщения в социальных сетях, а не из-за аварии.

Официальная версия МВД

Цитируем заявление пресс-службы МВД: «29 октября в поселке Боровляны Минского района сотрудниками спецподразделений был задержан 27-летний парень. Задержание проводилось в рамках проверки в порядке уголовно-процессуального законодательства по факту оскорблений сотрудников органов внутренних дел в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Парень публично в социальных сетях, не стесняясь в выражениях, оскорблял сотрудников милиции.

Ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался, в содеянном раскаивается. С его слов, он не знал, что за публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей предусмотрено наказание».

При чем тут ДТП?

Как мы сообщали вчера, за сутки до задержания Егору позвонили и сказали, что он стал участником ДТП. На самом деле ни в какие аварии молодой человек не попадал.

«Как уже многие писали в СМИ, Егору позвонили за сутки до задержания и сообщили, что он скрылся с места ДТП. Его машина в это время стояла в Боровлянах — Егор работает удаленно. Насколько мне известно, он должен был показать, что его автомобиль целый. На следующий день (т. е. вчера) пообещали, что приедут и вручат какую-то повестку или что-то вроде того. На видео четко видно, что мужчина собирался что-то дать молодому человеку. Какую-то бумажку. И по реакции Егора видно, что он готов ко встрече и знал, что ему что-то привезли. Но не похоже, что он был готов к задержанию», — рассказал нам приятель задержанного. Сейчас Егор дома. Дожидается суда.

Судя по заявлению МВД, ни с каким ДТП задержание не связано.