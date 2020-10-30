Apple получила рекордную выручку

Источник материала: Onliner

Компания Apple отчиталась о финансовых результатах работы в четвертом квартале 2020 года. Выручка компании увеличилась всего на 1% по сравнению с показателем прошлого года, однако этот процент ознаменовал очередной рекорд — $64,7 млрд выручки за три месяца. Чистая прибыль компании за этот период — $12,7 млрд. Она уменьшилась на $1 млрд.

За год выручка компании Apple достигла $274,5 млрд, а чистая прибыль — $57,4 млрд. Год назад эти цифры были на $14 млрд и $2 млрд меньше соответственно.

Выручка от продажи iPhone продолжает сокращаться. Но это компенсируется ростом доходов от цифровых сервисов. И довольно успешно. Например, за три месяца этого года «айфоны» принесли $26,44 млрд, в прошлом году — $33,36 млрд. А сервисы выросли с $12,51 млрд до $14,55 млрд.