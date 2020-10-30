После драки мужчины на BMW и пешехода трех человек заподозрили в желании отомстить. Жена водителя: нас там не было (видео)

Источник материала: Onliner

Во вторник соцсети облетело видео нападение водителя BMW на пешехода, оказавшегося на проезжей части. Драка случилась еще 25 октября. Особое внимание привлек тот факт, что у пешехода в руках был бело-красно-белый флаг. И сам водитель, и его супруга сразу заверили: флаг ни при чем, ситуация — дорожная. Как оказалось позже, на улице, где живет семья, задержали троих людей, которых считают мстителями. Родственники задержанных недоумевают от такого решения.

Сам конфликт. Кратко

Михаил, очевидец происшествия (мужчина в серой байке и кепке на видео): «Парень стоял посреди проезжей части, на разделительной полосе, махал флагом. Выйти в полосы для движения и перекрыть дорогу он не пытался. Позже увидел, как BMW вильнул в его сторону. В следующий момент водитель вышел и сразу ударил парня в лицо, отчего тот упал. После драки BMW уехал. Парень решил не дожидаться сотрудников, посчитал, что у него может возникнуть еще больше проблем, и ушел. Как он сам признался, в тот день он выпил».

Анна, супруга водителя: «Молодой человек стоял ровно на полосе. Супруг попытался объехать его два раза, однако не удалось. Ему показалось, что парень был изрядно пьян. Тот сказал в адрес мужа в нецензурной форме что-то типа „Какого ты ездишь? Иди отсюда“. После этих слов он сделал движение в сторону супруга — будто намеревался ударить лбом в лицо. Муж отреагировал. К сожалению, запись обрезана, предыстории не видно».

Дмитрий, водитель: «Ситуация — дорожная, не связана с флагом. Задел его зеркалом, оно сложилось. Я не совладал с эмоциями, у меня сорвало крышу, в этом я виноват и хотел бы извиниться».

В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома прокомментировали Onliner: «Заявлений в милицию по данному факту не поступало. Но мы самостоятельно инициируем проверку и проведем разбирательство».

ГосСМИ: «Люди с оружием приехали разбираться с обидчиком»

Несмотря на извинения Дмитрия, в соцсетях и мессенджерах кто-то распространил его личные данные (ФИО, адрес). На следующий день после обнародования видео в редакцию Onliner прислали серию фото, сделанных на улице c того самого адреса. «Стоит темный BMW 7-Series, много представителей из СК, зевак и сотрудников с камерой и штативом, — описал увиденное очевидец. — Выпотрошили все из багажника. На правом зеркале машины бчб-наклейка. Среди соседей был слух, что из багажника достали „бомбы, патроны“. Позже даже приехали саперы».











28 октября вечером на «Беларусь-1» вышел материал , из которого можно понять причину внимания силовиков к темному BMW 7-Series, стоящему на улице, где живет Дмитрий. Из сюжета можно выделить несколько фактов: «Данные мужчины слили в сеть, и его захлестнула волна травли. Несколько мужчин выехали по адресу. Неизвестно, чем закончилась бы эта история, если бы в нее вовремя не вмешались милиционеры. В ходе осмотра личных вещей у 32-летнего минчанина и его 37-летнего товарища был обнаружен и изъят нож, а также пистолет. Проучить приехали к нему домой, когда в квартире находилась семья».





Один из задержанных сказал на камеру, что приехал на такси, имел с собой примерно 300 долларов, просто гулял с другом, третьего мужчину просто случайно встретили. Другой задержанный на камеру заявил, что нож и пистолет принадлежат ему: «Нож для того, чтобы, возможно, если бы автомобиль был найден, была бы порезана покрышка, чего не произошло. Пистолет — для большей уверенности в себе».











Далее в сюжете утверждается, что мужчины приехали к дому Дмитрия именно на темном BMW 7-Series: «На зеркале заднего вида обнаружена символика, в салоне — бчб-флаги. Во время досмотра автомобиля милиционеры обнаружили фейерверки. Также были найдены наклейки с призывом блокировать дороги». (Очевидно, имеются в виду наклейки с надписью «Против насилия? Не обгоняй».)













Мы вновь связались с Анной, женой водителя BMW, чтобы уточнить, известно ли ей о попытке «проучить», как сказано в телеэфире. «Об этой ситуации, об этих людях мы узнали только из телевизора, — подчеркнула она. — О том, что возле дома дежурили или просто находились милиционеры, также нам не было известно. В то же время замечу, что ни меня, ни мужа по указанному адресу не было. Еще раз: мы не находились в квартире, временно уехали оттуда. Наша семья не имеет отношения к указанным в эфире событиям ночи с 27 на 28 октября».

Также Анна вновь принесла извинения, а на вопрос, продолжаются ли негативные высказывания в сети в адрес ее и ее мужа, ответила положительно.

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