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Мобильные камеры скорости в Минске. Карта на ноябрь
Источник материала: Onliner
В ГАИ Минска сообщили, где в ноябре будут размещены мобильные камеры фотофиксации. Тактика расположения этих приборов, судя по всему, претерпела изменения несколько месяцев назад: точек для выставления радаров стало меньше, зато если уж выставляют где-то прибор, то надолго. И уже выявились места, которые чаще всего находятся под усиленным контролем: это проспект Победителей в районе пересечения с переулком Веснинка, обязательно камеры по много дней контролируют скорость на проспектах Независимости и Партизанском, водители привыкают к фотофиксации на улицах Маяковского и Радиальной.
Сколько придется заплатить, если попались на камеру?
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В ГАИ Минска сообщили, где в ноябре будут размещены мобильные камеры фотофиксации. Тактика расположения этих приборов, судя по всему, претерпела изменения...
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