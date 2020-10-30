Мобильные камеры скорости в Минске. Карта на ноябрь

Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска сообщили, где в ноябре будут размещены мобильные камеры фотофиксации. Тактика расположения этих приборов, судя по всему, претерпела изменения несколько месяцев назад: точек для выставления радаров стало меньше, зато если уж выставляют где-то прибор, то надолго. И уже выявились места, которые чаще всего находятся под усиленным контролем: это проспект Победителей в районе пересечения с переулком Веснинка, обязательно камеры по много дней контролируют скорость на проспектах Независимости и Партизанском, водители привыкают к фотофиксации на улицах Маяковского и Радиальной.

Дата Время Контролируемое направление Скоростные ограничения, км/ч 1—30 ноября 7:00—3:00 Проспект Независимости — улица Фогеля;

Партизанский проспект, 147;

МКАД, 54-й км 80 60 90 6, 13, 20, 27 ноября 21:00—3:00 Проспект Победителей — переулок Веснинка 80 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 ноября 21:00—3:00 Партизанский проспект, 108 60 1—30 ноября 21:00—3:00 Проспект Независимости, 156 80 нечетные числа ноября 21:00—3:00 Улица Маяковского, 16 60 четные числа ноября 21:00—3:00 Улица Радиальная, 52 60

Сколько придется заплатить, если попались на камеру?

Превышение КоАП Штраф от 10 до 20 км/ч ч. 5 ст. 18.13 0,5 базовой величины (13 рублей 50 копеек) от 20 до 30 км/ч ч. 6 ст. 18.13 2 базовые величины (54 рубля) от 30 до 40 км/ч ч. 7 ст. 18.13 4 базовые величины (108 рублей) свыше 40 км/ч ч. 8 ст. 18.13 6 базовых величин (162 рубля)