ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мобильные камеры скорости в Минске. Карта на ноябрь

30.10.2020 14:55 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска сообщили, где в ноябре будут размещены мобильные камеры фотофиксации. Тактика расположения этих приборов, судя по всему, претерпела изменения несколько месяцев назад: точек для выставления радаров стало меньше, зато если уж выставляют где-то прибор, то надолго. И уже выявились места, которые чаще всего находятся под усиленным контролем: это проспект Победителей в районе пересечения с переулком Веснинка, обязательно камеры по много дней контролируют скорость на проспектах Независимости и Партизанском, водители привыкают к фотофиксации на улицах Маяковского и Радиальной.

Дата

Время

Контролируемое направление

Скоростные ограничения,

км/ч

1—30 ноября

7:00—3:00
  • Проспект Независимости — улица Фогеля;
  • Партизанский проспект, 147;
  • МКАД, 54-й км

80

60

90

6, 13, 20, 27 ноября

21:00—3:00
  • Проспект Победителей — переулок Веснинка

80

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 ноября

21:00—3:00
  • Партизанский проспект, 108

60

1—30 ноября

21:00—3:00
  • Проспект Независимости, 156

80

нечетные числа ноября

21:00—3:00
  • Улица Маяковского, 16

60

четные числа ноября

21:00—3:00
  • Улица Радиальная, 52

60

Сколько придется заплатить, если попались на камеру?

Превышение КоАП Штраф
 от 10 до 20 км/ч  ч. 5 ст. 18.13  0,5 базовой величины (13 рублей 50 копеек)
 от 20 до 30 км/ч  ч. 6 ст. 18.13  2 базовые величины (54 рубля)
 от 30 до 40 км/ч  ч. 7 ст. 18.13  4 базовые величины (108 рублей)
 свыше 40 км/ч  ч. 8 ст. 18.13  6 базовых величин (162 рубля)

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ГАИ Минска сообщили, где в ноябре будут размещены мобильные камеры фотофиксации. Тактика расположения этих приборов, судя по всему, претерпела изменения...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чем может быть опасен молочный шоколад? Вот что говорит доктор Комаровский
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.10.2020
Mir24.TV Belarus
30.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика